Óscar Castaño: “Tenemos que cambiar el chip e ir a por cada rebote”

El Sigaltec se estrenó en Tercera FEB el sábado con una derrota abultada en Salamanca por 103-73 en un partido totalmente condicionado por la diferencia en el rebote. Fueron 52 los capturados por el Perfumerías Avenida, que hizo valer su mayor tamaño, en la pintura y en sus aleros, para castigar a los vilagarcianos en segundas oportunidades de ataque. Algo similar a lo sucedido en la final de Copa Galicia ante Calvo Basket Xiria Carballo.

El equipo de Luis Gabín sufre ante rivales físicos, a los que debe combatir desde la inferioridad de envergadura. “Sabemos que dentro de esta liga hay equipos como Salamanca que a nivel físico, presupuesto y fichajes son diferentes a nosotros”, reconoce el exterior vilagarciano Óscar Castaño, que fue el máximo anotador del partido el sábado con 26 puntos (4/5 en triples). “Hay que decir que en el tercer cuarto llegamos a ponernos 12 o 13 puntos abajo, pero ellos nos siguieron apretando físicamente y a nosotros nos cuesta competir contra este tipo de rivales”.

El Sigaltec CLB, cuya filosofía es diferente a la mayoría de rivales al contar con jugadores de la casa, debe encontrar soluciones a la diferencia de centímetros respecto a adversarios plagados de extranjeros. Sólo Miguel Gil y Adrián Kovac alcanzan los dos metros de estatura en la plantilla de canteranos que maneja Luis Gabín. Equilibrar la batalla del rebote pasa por “ser conscientes del problema que tenemos y querer cambiarlo de verdad”, apunta Castaño. El Sigaltec fue capaz de hacer buenas defensas el sábado, pero los salmantinos dispusieron de 22 posesiones tras rebote de ataque, de ahí que se fueran por encima del centenar de puntos anotados en el marcador.

“Además del aspecto físico es un tema de hábitos, de querer ir a por el rebote, porque si no vamos, nos los van a coger por altura y físico, seguro. Tenemos que cambiar el chip y empezar a pelear por cada balón”. La derrota y sus circunstancias en el debut sirvieron al Sigaltec para entender el nivel de exigencia que demanda la nueva categoría. “Fue una buena experiencia. No es fácil jugar tras un viaje largo contra uno de los favoritos en la liga, pero nos sirve para darnos cuenta que hace falta algo más para competir con algunos de estos equipos”.

Llega otro rival temible

El sábado llega otro de los gallitos al Sara Gómez (19 horas), un CB Chantada que fue quinto en la pasada campaña y doblegó a Culleredo por 84-69 en la primera jornada con 18 puntos y 9 rebotes del pívot ruso-lituano Gediminas Rumsa.

Será el segundo duelo entre ambos conjuntos en menos de tres semanas, tras la sorprendente victoria en Copa Galicia de los de Luis Gabín por 83-68, cuando los lucenses todavía estaban en fase de acoplamiento de sus fichajes, varios de ellos foráneos. “Ganarles nos sirvió para coger confianza, pero seguro que ahora vendrán más motivados, además ya nos conocen mejor”, advierte el base vilagarciano Óscar Castaño Rubianes, que está seguro de que se verá “un partido entretenido” y habrá un buen ambiente en el pabellón. “Ya se vio en la Copa Galicia que la gente está enganchada”. Como para no estarlo, al tratarse de un equipo con tanta identidad de club y del que la afición se siente orgullosa más allá de los resultados que depare la competición.