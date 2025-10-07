Mi cuenta

Deportes

Lauti de León vuelve a casa después de su gran inicio con el FC Andorra

El portonovés lleva dos goles en la Liga Hypermotion 

María Caldas
07/10/2025 14:19
Lauti de León durante el enfrentamiento entre Portonovo y Pontevedra
Lauti de León durante el enfrentamiento entre Portonovo y Pontevedra
Cedida

El portonovés Lauti de León hizo el saque de honor en el partido que enfrentó al Portonovo SD con el filial del Pontevedra CF. Un reconocimiento por parte del club que le vio crecer ante los buenos resultados que está obteniendo en su aventura andorrana. Tras renovar su vinculación con el FC Andorra hasta el 2028, Lauti se ha convertido así en una de las referencias ofensivas del conjunto presidido por Gerard Piqué.

Desde el arranque de la Liga Hypermotion, el portonovés lleva dos goles en ocho partidos, contribuyendo así a que el FC Andorra se encuentre ahora mismo cuarto en la clasificación con 14 puntos, solo uno por debajo del tercero, el Cádiz (15). Asimismo, Lauti de León se encuentra ahora mismo en su máximo valor de mercado, algo que demuestra la enorme progresión que ha mantenido durante los últimos años, y por lo que siempre tendrá el reconocimiento de Portonovo.

Lauti de León realizando el saque
Lauti de León realizando el saque
Cedida

Además, el atacante es el segundo máximo goleador del equipo andorrano, solo por detrás de Villahermosa, mediocentro que suma tres goles en liga. En la próxima jornada, que será el sábado 18 de octubre por el parón de selecciones, el Andorra visitará a la Real Sociedad B.

