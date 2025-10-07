Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El derbi entre Céltiga y Boiro se jugará el domingo a las 17.30 horas y no coincidirá con el Cambados

Los amarillos adelantan su duelo con el Viveiro al horario matinal (12 horas)

Gonzalo Sánchez
07/10/2025 18:56
Céltiga y Boiro se reencuentran en liga este domingo después de seis años
Céltiga y Boiro se reencuentran en liga este domingo después de seis años
Gonzalo Salgado

El derbi entre el Céltiga y el Boiro ya tiene horario. Será el domingo a las 17.30 horas en el Salvador Otero y acaparará toda la atención de la categoría para los aficionados arousanos, puesto que el Arosa juega el sábado en Vilalba (17 horas) y el CJ Cambados adelanta a la mañana del domingo su compromiso en Burgáns ante el Viveiro (12 horas)

De esta forma se espera buen ambiente tanto en Cambados por la mañana como en A Illa por la tarde. El equipo de Pénjamo buscará su primera victoria ante un rival directo que sólo le aventaja en dos puntos.

Mientras que en el Salvador Otero, Céltiga y Boiro jugarán un partido que se presenta abierto entre dos equipos que ansían una victoria. Los campos de Barraña y del Salvador Otero están separados por unas cinco millas náuticas, pero los aficionados boirenses deberán recorrer más de 50 kilómetros en coche para cruzar la Ría y disfrutar de este duelo que no se disputa en liga desde marzo del año 2019, cuando los locales se impusieron por 2-0 con goles de Santi Figueroa y Pedro Delgado, curiosamente los dos únicos futbolistas que repiten en la plantilla actual de los locales respecto a la de hace seis temporadas.

