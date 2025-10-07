Anisimova se cae por lesión de Wuhan y Jéssica Bouzas se cruzará contra Iva Jovic

Jessica Bouzas juega esta madrugada en segunda ronda en Wuhan EFE

La retirada de la tenista norteamericana Amanda Anisimova por lesión del Wuhan Open provoca que Jéssica Bouzas se cruce en segunda ronda con la joven estadounidense Iva Jovic, que ocupa la plaza de Anisimova en el cuadro final como "lucky loser" tras caer en la segunda ronda de la previa ante Gracheva, a la que curiosamente ganó Bouzas Maneiro en su estreno el lunes en su último WTA 1000 del año.

La baja de Anisimova, número cuatro del mundo, se produce tras ganar el WTA 1000 de Pekín, debido a unas molestias musculares en el gemelo izquierdo que fue arrastrando durante todo el torneo. Así las cosas, Jéssica elude a una adversaria que está muy en forma y es la sensación de los últimos meses, después de ser subcampeona de Wimbledon y el US Open y apuntarse dos torneos WTA 1000. Su nueva rival tampoco será fácil, puesto que Jovic es la 39 del mundo con sólo 17 años tras convertirse hace una semanas en la ganadora del WTA 500 Guadalajara, siendo la más joven en hacerlo este año. Jovic también es la tenista más joven de entre las 100 primeras del ranking mundial.

Jéssica Bouzas tratará de sacar el partido adelante para consolidar su mejor posición en la clasificación mundial de su carrera, por primera vez entre las cuarenta primeras.