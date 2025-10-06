Un endeble Asmubal Meaño sufre una dura derrota ante el Rocasa

El Asmubal volverá este fin de semana a Coirón Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño sufrió una dolorosa derrota en Gran Canaria ante el Rocasa. Las de Juan Costas cayeron por un contundente 32-19 ante un combinado que fue superior desde el inicio y que mostró un recital en el lanzamiento exterior y en los contragolpes, lideradas por el gran acierto anotador de Susana Martín.

Las meañesas enfrentaban una de las visitas más duras de la temporada, en la que las constantes pérdidas de balón les pasaron factura. La falta de concentración y el enorme poderío de unas locales superiores fisicamente sirvieron para que las de Juan Costas llegasen al descanso doblegadas en el electrónico, con un 15-8 a favor de las canarias. Lo cierto es que Juan Costas llegaba a Canarias con bajas muy sensibles como son Carol Fajardo y Raquel Sineiro, que seguirán fuera del equipo por lo menos una semana más.

A estas se sumó también Sabela Miniño, una de las extremo más determinantes, por lo que la rotación se complicaba para el conjunto de Meaño. Sabela será baja en todos los partidos fuera de Coirón, y es que por motivos laborales no se podrá desplazar con el equipo en los encuentros que dispute como visitante, por lo que los extremos quedan en manos de María Currás por la izquierda y de Shaila Fernández en el puesto derecho, acortando la rotación para Costas.

El Asmubal sufrió en el centro, y es que con su falta de altura no podían frenar el lanzamiento exterior de las locales.

La segunda mitad fue igual de dura para las visitantes, con un Rocasa que en los primeros cinco minutos conseguían un parcial de 6-0. Con el fin de evitar una masacre mucho mayor, Costas sacó a las más jóvenes, que ya sin presión soltaban el brazo en el lanzamiento exterior mientras el técnico local daba paso a las menos habituales.