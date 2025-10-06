Mi cuenta

Deportes

“Tenemos que seguir en esta línea y la victoria llegará”, dice Diego Iglesias

El atacante del Juventud Cambados anotó el gol que dio un punto a los amarillos en Barraña

María Caldas
06/10/2025 14:32
Diego Iglesias disputa un balón con Landeira
Diego Iglesias disputa un balón con Landeira
Tania Martínez

El derbi entre el CD Boiro y el Juventud Cambados volvió a tener nombre propio por parte del combinado de Pénjamo. Diego Iglesias volvía a ester en el lugar adecuado y en el momento adecuado para anotar el segundo gol de los cambadeses en Tercera RFEF. Una asistencia de centro de Gregor que dejó el balón perfecto para que el atacante batiese a Borja Rey. 

“Está bien meterlo, pero es una jugada colectiva muy buena de todo el equipo, yo estoy ahí, pero es una acción de todos”, comenta Iglesias. “Veo al equipo competir bien, en los primeros minutos nos costó porque nos plantearon un ritmo muy alto de juego. No nos está saliendo la victoria pero llevamos varios partidos en los que se nos escapa en los minutos finales. Estamos bien, es una pena no sacar los tres puntos, pero llegará”, afirma. 

En el segundo tiempo el Cambados salió muy fortalecido, pero la intensidad del Boiro en la primera mitad también pasó factura. “Ellos jugaron muy bien, creo que llevaron el peso de partido y tienen muy buen equipo", afirma. 

"En la segunda parte arrancamos mejor, me vi cómodo entre centrales, estuvimos más finos en las últimas jugadas. Hay que seguir en esta línea y que nos entre la primera”.

