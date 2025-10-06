Mi cuenta

Deportes

Special Olympics toma las calles vilagarcianas

La última etapa de la XIII Marcha Ciclista Unificada fue la más multitudinaria

María Caldas
06/10/2025 15:45
Los deportistas en la Marcha Ciclista
Los deportistas en la Marcha Ciclista
Concello de Vilagarcía

Special Olympics regresó a Vilagarcía para disputar la última etapa de la XIII Marcha Ciclista Unificada. En total, más de 60 corredores inundaron las calles de Vilagarcía de Arousa para disputar una prueba que partió de la Plaza de la II República. De nuevo, la prueba no tuvo carácter competitivo.

Los deportistas de la Asociación Con Eles fueron los grandes anfitriones
Los deportistas de la Asociación Con Eles fueron los grandes anfitriones
Concello de Vilagarcía

Entre los participantes se encontraba también el edil de Deportes, Carlos Coira, que es ya un habitual en las marchas de Special Olympics. Asimismo, los deportistas de la Asociación Con Eles fueron los anfitriones de la prueba más multitudinaria hasta el momento

El edil de Deportes, Carlos Coira, con los miembros del Club Ciclista Xiabre
El edil de Deportes, Carlos Coira, con los miembros del Club Ciclista Xiabre
Concello de Vilagarcía

