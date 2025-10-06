Mi cuenta

Deportes

Os Ingleses se pone líder de la Liga Gallega tras su segunda victoria consecutiva

Los de David Lema vencieron a domicilio al Ourense por 17-29

María Caldas
06/10/2025 18:30
Os Ingleses vuelve este fin de semana a Fontecarmoa
Os Ingleses vuelve este fin de semana a Fontecarmoa
Gonzalo Salgado

Os Ingleses firma un arranque de temporada impecable y lideran la renovada Liga Gallega de rugby tras sumar dos victorias en sus dos primeros compromisos. Aunque CRAT Coruña y Kaleido Universidade de Vigo cuentan con un partido menos, el conjunto vilagarciano aún no ha debutado en casa, por lo que este inicio adquiere aún más mérito, especialmente jugando lejos de Fontecarmoa y sin el calor de su afición. 

En la segunda jornada, Os Ingleses se impuso al Ourense por 17-29. El partido comenzó con gran intensidad y tras un primer tiempo disputado, los vilagarcianos marchaban por detrás en el marcador (12-7). 

Sin embargo, en el minuto 10 de la segunda parte, un ensayo transformado les permitió adelantarse y mantenerse líderes en el marcador hasta el pitido final, gestionando la ventaja con solidez y determinación. 

El entrenador, David Lema, destaca la amplitud de la plantilla y la confianza de su equipo: “En cuanto nos pusimos por delante la sensación era que el partido estaba controlado por nuestra parte, porque teníamos la iniciativa, teníamos el oval”, explica. Este próximo sábado 11 octubre a las 16:00 horas, Os Ingleses debuta como local en Fontecarmoa frente al Pontevedra RC, en un encuentro con altas expectativas.

