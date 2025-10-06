Jéssica Bouzas se estrena en Wuhan con victoria ante Gracheva y se medirá a Anisimova, número cuatro mundial

La tenista Jessica Bouzas en acción durante su gira asitática EFE

Jéssica Bouzas se estrenó en el Wuhan Open 2025, el último WTA 1000 del año, con victoria sobre la francesa Varvara Gracheva por 7-6 y 6-2 en una hora y veinticuatro minutos de un partido que tuvo que retrasarse por las altas temperaturas en China central, con 34 grados y unas condiciones que hacían muy dífcil la práctica deportiva.

El triunfo de la vilagarciana, el tercero que consigue ante la rusa nacionalizada francesa tras ganarle este año en Rouen en tierra y el anterior en Cleveland también en pista dura, es el vigésimo octavo del año para la gallega, número 47 del mundo. Y le permitirá ahora batirse en segunda ronda ante la sensación de la temporada, Amanda Anisimova, número 4 mundial que vienen de ganar el WTA 1000 de Pekín y fue finalista en el US Open y en Wimbledon.

Será la sexta vez esta temporada en la que Bouzas Maneiro se enfrente a una top 10, después de cruzarse dos veces con Sabalenka y jugar contra Rybakina, Emma Navarro y Mirra Andreeva, esta última la pasada semana.

Ante Gracheva, 82 del ranking, Jéssica empezó bien al lograr un break en el primer juego, lo que le dio ventaja hasta ponerse 5-4 y saque. Pero perdió su quinto turno al servicio por primera vez y se vio 6-5 abajo. La arousana, muy madura, confió en su juego y en las buenas sensaciones que estaba teniendo en la pista para forzar el tie break y ganarlo de forma holgada al encadenar siete puntos seguidos. En el segundo mantuvo la inercia y, tras el 2-2, empezó a presionar a la francesa y consiguió cuatro juegos seguidos para solventar el partido, en el que hizo tres saques directos.