Deportes

“Foi un derbi moi disputado”, comenta Ozores

El central del Boiro empató el partido en Barraña en el tiempo de descuento

María Caldas
06/10/2025 17:30
El once titular del CD Boiro en el derbi ante el Cambados
El once titular del CD Boiro en el derbi ante el Cambados
Tania Martínez

El CD Boiro salvó un punto en el derbi ante el Juventud Cambados gracias a un disparo de Pablo Ozores en el tiempo de descuento. El central consiguió encontrar espacio en el área después de una acción a balón parado para poner el definitivo 1-1 que repartió los puntos en Barraña. 

“Creo que foi un partido moi disputado polas dúas partes. Estou contento polo gol, pero ao final queríamos conseguir os tres puntos na casa coa afición”, lamenta Ozores. El ritmo del partido lo marcaron los de Tizón, pero al falta de acierto durante la primera mitad les condenó a sufrir hasta el final. 

“Tratamos de levar o ritmo do xogo. Tivemos acercamentos pero non podíamos rematar as xogadas”, explica el autor del gol boirense. “Chegamos aos tres cuartos con balón, pero faltounos maldad. O equipo supo repoñerse”. 

“Estamos fastidiados polo empate, pero trataremos sumar unha victoria esta semana ante o Céltiga”, dice el central del CD Boiro. Este domingo los de Tizón vivirán su segundo derbi consecutivo visitando el Salvador Otero.

