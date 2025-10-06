El Villalonga FC consigue su primera victoria de la temporada

Los capitanes al inicio del partido Cedida

El Villalonga FC recupera la sonrisa después de mucho tiempo. Los de Sera sumaron su primera victoria de la temporada en su visita al CD Moaña con un resultado de 2-3. Los celestes comenzaron adelantándose en el marcador gracias a una jugada de córner en la que Maykel estrenó el electrónico cuando apenas transcurrían seis minutos.

El siguiente gol también fue obra del 11 del Villalonga, en este caso en una transición de balón en la que consiguió cruzar la pelota y batir al portero local. Los de Sera no ganaron sin sufrir, y es que fue Álex Fernández quién llegando al segundo palo para empujarla a la escuadra tras un centro lateral al área hizo el definitivo 2-3 antes del descuento.

En la primera mitad a los locales les costaba crear situaciones de peligro, por lo que los celestes mantenían el control del ritmo del partido. El Moaña buscaba acciones a balón parado, consiguiendo en una de ellas rozar el palo para poco a poco irse enchufando al partido.

Tras el descanso, los locales fueron más atrevidos, complicándole así las cosas a los de Sera. El 1-2 llegó de un rechace que le cae a Mauro y consigue meterlo, y el 2-2 en un barullo en el área que Lucas anotó para agitar el avispero.