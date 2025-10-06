El Ribadumia golea al Cuntis y sigue la estela del líder intratable Marín

El equipo de Fran Blanco lleva 13 puntos de 15 posibles en un gran arranque liguero Gonzalo Salgado

El Ribadumia consiguió ante el Atlético Cuntis su cuarta victoria de la temporada (0-4), por lo que sigue la estela del líder Marín, que mantiene el pleno de triunfos en el grupo V de Primera Futgal. Los aurinegros, con 13 puntos de 15 posibles, están empatados en la segunda plaza con un Campolameiro al que también frenó el San Martín (0-0).

El triunfo del equipo de Fran Blanco en A Ran comenzó a decantarse muy pronto, ya que en el primer minuto Cris López hizo el 0-1 en un ataque rápido, con pase de Bugallo y definición del exgoleador del Chispa. El tanto dio tranquilidad a los visitantes, que pasaron a dominar y mediada la primera parte marcó Félix Aguín, culminando una buena acción combinada con Eloy como asistente. El Cuntis dio un paso adelante y en los minutos que precedieron al descanso el partido se abrió, con ocasiones por ambos bandos.

En la segunda parte los visitantes realizaron ajustes y ya no sufrieron, a la vez que fueron letales en las transiciones. Una acción de Lucas que culminó Pitu en el 0-3 a la hora de juego dejó todo resuelto. El Ribadumia pasó a controlar el juego a través del balón ante un Cuntis que lo intentó sobre todo a balón parado. Aprovechando los espacios llegó el 0-4, obra de Novegil. El equipo de Fran Blanco sigue dejando buenas sensaciones y es el máximo realizador del grupo con 17 tantos.

Por Vilaxoán pasó otro equipo que está llamado a estar arriba. Un Campolameiro que se dejó los primeros puntos en liga al empatar sin goles ante un San Martín muy mermado en ataque, ante las bajas de Dieguito y Tymo. El equipo de Pedro Carregal mantuvo el tipo en defensa ante un rival que destacó por su capacidad de generar juego con dos centrocampistas por dentro de nivel alto. El San Martín apenas concedió ocasiones, pero le faltó mucho colmillo. Vallejo tuvo la mejor ocasión de los locales que, con sólo 3 goles en 5 encuentros, son el equipo menos realizador del grupo. El equipo de Vilaxoán, que busca refuerzos en forma de fichajes, ya ha jugado contra cuatro de los cinco primeros.

El CD Unión encajó su primera derrota al perder 3-1 en Arcade en un partido que empató Isma de penalti en el 80 pero que se decidió con dos goles locales en el tiempo de aumento. El primero de ellos de penalti. Los rianxeiros se quedan con 10 puntos, los mismos que contabiliza un Cordeiro que goleó 0-4 al Pontecaldelas con doblete de Moisés Bernárdez.

El Unión Dena, por su parte, estrenó su casillero de victorias al ganar 4-0 al Amanecer en un derbi resuelto en los últimos veinte minutos. El Caldas también sumó de tres al vencer ante el AGolada (2-1), marcaron José Pérez e Iván Vidal, mientras que el Valiño volvió a caer, esta vez por 4-6 pese a empezar 2-0, por lo que sigue colista sin puntuar.