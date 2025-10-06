El Portonovo salva un punto en Baltar ante el filial del Pontevedra
Los arlequinados sellaron un 1-1 en un partido en el que Lauti de León hizo el saque de honor
El Portonovo SD no pudo pasar del empate a uno ante el filial del Pontevedra. Un duelo en el que estuvo presente Lauti de León, canterano y actual jugador del Andorra, que hizo el saque de honor. Los de Minso, que empezaron muy bien el partido, sufrieron el 0-1 en el minuto 35, cuando Matheus en un tiro lejano que frena Dadín, pega al palo y va dentro.
Los visitantes no estaban dejando grandes ocasiones de peligro, mientras los locales tenían ocasiones de peligro que no materializaban. El enfrentamiento continuó la misma dinámica en la segunda mitad, pero en el minuto 80 Eloy consigue poner el 1-1 definitivo de penalti, después de muchos intentos anteriores por encauzar el partido.
Los arlequinados continuaron insistiendo y manteniendo la intensidad que exigió el partido, y a la que los jóvenes pontevedreses supieron resistir.