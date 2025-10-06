El Natural Sport de Ribeira logra la victoria en Moaña

Los deportistas del Natural en el primer puesto del podio Cedida

El Natural Sport Ribeira no pudo empezar de mejor manera la temporada, y es que en el primer rankeable, los de Ribeira se hicieron con el primer puesto en la categoría masculina, en la femenina y en la general.

El equipo de O Barbanza ajustó varios aspectos durante las últimas semanas con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus deportistas, sobre todo teniendo en cuenta que contaban con bajas importantes como Carla o Tomasa.

“Moaña ha sido una buena prueba y ahora viene Ribeira, en la que tendremos que poner toda la carne sobre el asador, equipos como el Nacional de Costa Rica o la selección de Madrid , entre otros, harán que tengamos que rendir a un nivel excelente si queremos ganar”, comentan desde el Natural Sport. Asimismo, tanto el grupo élite como el de tecnificación están rindiendo a un gran nivel.