Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Natural Sport de Ribeira logra la victoria en Moaña

Fueron primeros en la categoría masculina, femenina y general

María Caldas
06/10/2025 17:45
Los deportistas del Natural en el primer puesto del podio
Los deportistas del Natural en el primer puesto del podio
Cedida

El Natural Sport Ribeira no pudo empezar de mejor manera la temporada, y es que en el primer rankeable, los de Ribeira se hicieron con el primer puesto en la categoría masculina, en la femenina y en la general. 

El equipo de O Barbanza ajustó varios aspectos durante las últimas semanas con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus deportistas, sobre todo teniendo en cuenta que contaban con bajas importantes como Carla o Tomasa. 

“Moaña ha sido una buena prueba y ahora viene Ribeira, en la que tendremos que poner toda la carne sobre el asador, equipos como el Nacional de Costa Rica o la selección de Madrid , entre otros, harán que tengamos que rendir a un nivel excelente si queremos ganar”, comentan desde el Natural Sport. Asimismo, tanto el grupo élite como el de tecnificación están rindiendo a un gran nivel.

Te puede interesar

Las dos plataformas ofrecieron una rueda de prensa conjunta

PDRA y Ulloa-Viva se unen de nuevo en una gran manifestación contra Altri en Santiago
Fátima Frieiro
Os Ingleses vuelve este fin de semana a Fontecarmoa

Os Ingleses se pone líder de la Liga Gallega tras su segunda victoria consecutiva
María Caldas
Los socialistas, con Paloma Castro a la cabeza, estuvieron reclamando medidas en A Illa

El PSOE reclama en A Illa ayudas directas para los afectados por el cierre del libre marisqueo
Fátima Frieiro
Presentación del Cross Escolar Xogade que se disputa esta semana en Montalvo

El Cross Xogade llega a Sanxenxo con la participación de más de dos mil escolares de O Salnés
Gonzalo Sánchez