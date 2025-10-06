El Concello de Cambados se reencuentra con la victoria ante el Madrid Capital TM

El chileno Matias Sebastián jugó por primera vez en Cambados Cedida

El Concello de Cambados Tenis de Mesa disputó la segunda jornada de la División de Honor Masculina como local ante el Madrid Capital TM. Un enfrentamiento que se decantó por el lado de los cambadeses con un resultado final de 4-2.

Con este resultado los cambadeses se encuentran en el quinto puesto de la tabla clasificatoria con dos puntos. El Pabellón de San Tomé fue testigo de la primera victoria de los cambadeses, que vencieron en 15 juegos frente a los 11 que lograron sumar los madrileños.

El primer punto para los locales lo sumó Santi Otero tras cinco juegos contra Miguel Zaballos. Matías Sebastián alargaba la buena racha cambadesa ante Saúl Hernán, un duelo que llegó hasta el cuarto juego. El 3-0 llegaba tras el enfrentamiento entre Sergiy Nigeruk y Ángel Ayuso, que llegó a cinco juegos.

Santi Otero volvió a dar un golpe sobre la mesa ante Saúl Hernán para poner el 4-0 en tres juegos. Los madrileños consiguieron sus dos puntos en los dos últimos duelos, el primero entre Nigeruk y Zaballos, que se decantó en cuatro juegos a favor del madrileño, y el segundo con victoria de Ángel Ayuso sobre Matias Sebastián en cinco juegos.