Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Concello de Cambados se reencuentra con la victoria ante el Madrid Capital TM

El primer punto para los locales lo sumó Santi Otero tras cinco juegos contra Miguel Zaballos

María Caldas
06/10/2025 16:30
El chileno Matias Sebastián jugó por primera vez en Cambados
El chileno Matias Sebastián jugó por primera vez en Cambados
Cedida

El Concello de Cambados Tenis de Mesa disputó la segunda jornada de la División de Honor Masculina como local ante el Madrid Capital TM. Un enfrentamiento que se decantó por el lado de los cambadeses con un resultado final de 4-2. 

Con este resultado los cambadeses se encuentran en el quinto puesto de la tabla clasificatoria con dos puntos. El Pabellón de San Tomé fue testigo de la primera victoria de los cambadeses, que vencieron en 15 juegos frente a los 11 que lograron sumar los madrileños. 

El primer punto para los locales lo sumó Santi Otero tras cinco juegos contra Miguel Zaballos. Matías Sebastián alargaba la buena racha cambadesa ante Saúl Hernán, un duelo que llegó hasta el cuarto juego. El 3-0 llegaba tras el enfrentamiento entre Sergiy Nigeruk y Ángel Ayuso, que llegó a cinco juegos. 

Santi Otero volvió a dar un golpe sobre la mesa ante Saúl Hernán para poner el 4-0 en tres juegos. Los madrileños consiguieron sus dos puntos en los dos últimos duelos, el primero entre Nigeruk y Zaballos, que se decantó en cuatro juegos a favor del madrileño, y el segundo con victoria de Ángel Ayuso sobre Matias Sebastián en cinco juegos.

Te puede interesar

Un momento de la cita celebrada este fin de semana

Somos reunió a una veintena de agrupaciones gallegas en su ‘I Xornada Municipalista’
Redacción
rotonda de valle inclan

Reclaman una actuación urgente e integral en la rotonda de Valle-Inclán, en Vilagarcía
Olalla Bouza
El equipo nacionalista meañés, en una imagen de archivo

El BNG de Meaño ve “falta de seriedad” por cambiar el Pleno de ordinario a extraordinario
Redacción
Los deportistas en la Marcha Ciclista

Special Olympics toma las calles vilagarcianas
María Caldas