Deportes

El Arousana vuelve a golear en su empeño de convertir en fugaz su travesía por Segunda

El equipo vilagarciano es líder y ha marcado veinte tantos en sólo tres partidos (0-8)

Gonzalo Sánchez
06/10/2025 20:40
Tres partidos, tres victorias con goleadas. El Atlético Arousana está empeñado en que su paso por Segunda Gallega sea fugaz. Este fin de semana ganó 0-8 al Salcedo con goles de Elena Noya, Miri Señoráns, Adriana, Mel, Noa Porto (2) y dos tantos en propia puerta. Lleva 20 anotados y lidera el grupo 2 de la categoría, en la que solo el Touro le iguala el pleno de victorias después de las tres primeras jornadas. 

A los recién ascendidos Céltiga y CJ Cambados les está costando tomarle el pulso a la categoría. Las isleñas no pudieron hacer buena la victoria de la semana pasada en Santiago y perdieron en A Bouza 2-7 con el Valladare. Ana Martínez marcó los dos goles de las de Miguel Osorio, que se quedan con 3 puntos de 9 posibles. El Cambados aún no estrenó su casillero. Esta vez perdió 4-1 en Mos. 

En Primera Gallega, el filial del Atlético Villalonga empató 1-1 en el campo del Calo con gol de Aroa Meis. Las celestes llevan 4 puntos en tres jornadas. 

En Tercera RFEF, el EFM Concello de Boiro sigue sin ganar y el domingo por la tarde cedió en Vista Alegre ante el Victoria CF coruñés por 0-3. Las boirenses son penúltimas con un único punto. 

