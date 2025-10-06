El Arousana vuelve a golear en su empeño de convertir en fugaz su travesía por Segunda

Formación del Atlético Arousana, que cuenta sus partidos por goleadas en Segunda Gallega Cedida

Tres partidos, tres victorias con goleadas. El Atlético Arousana está empeñado en que su paso por Segunda Gallega sea fugaz. Este fin de semana ganó 0-8 al Salcedo con goles de Elena Noya, Miri Señoráns, Adriana, Mel, Noa Porto (2) y dos tantos en propia puerta. Lleva 20 anotados y lidera el grupo 2 de la categoría, en la que solo el Touro le iguala el pleno de victorias después de las tres primeras jornadas.

A los recién ascendidos Céltiga y CJ Cambados les está costando tomarle el pulso a la categoría. Las isleñas no pudieron hacer buena la victoria de la semana pasada en Santiago y perdieron en A Bouza 2-7 con el Valladare. Ana Martínez marcó los dos goles de las de Miguel Osorio, que se quedan con 3 puntos de 9 posibles. El Cambados aún no estrenó su casillero. Esta vez perdió 4-1 en Mos.

En Primera Gallega, el filial del Atlético Villalonga empató 1-1 en el campo del Calo con gol de Aroa Meis. Las celestes llevan 4 puntos en tres jornadas.

En Tercera RFEF, el EFM Concello de Boiro sigue sin ganar y el domingo por la tarde cedió en Vista Alegre ante el Victoria CF coruñés por 0-3. Las boirenses son penúltimas con un único punto.