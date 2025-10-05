Un tiro de Ozores reparte los puntos del derbi en el descuento

El Boiro recibió al Juventud Cambados en Barraña - DA

El CD Boiro volvió a abrir las puertas de Barraña para recibir al Juventud Cambados en el primer derbi de la temporada. Un encuentro que se dinamitó en el tiempo de descuento, cuando Ozores, recién salido al campo, puso el 1-1 definitivo que repartió los puntos.

Lo cierto, es que la primera mitad fue un dominio absoluto del CD Boiro que no fue capaz de materializar, ante un Cambados que esperaba en los tres cuartos el error del rival. Diego Iglesias volvía a ser protagonista por parte del conjunto de Pénjamo al anotar el segundo gol del equipo en Tercera RFEF, asistido por Gregor, ex jugador del CD Boiro.

La ocasión más clara del CD Boiro llegó a los pies de Santi Taboada, con una salida desde la banda izquierda, filtrando un pase para Enjamio, que disparó desde fuera del área pero Conde hizo un paradón que impidió abrir el marcador. Los locales estaban consiguiendo mantener el ritmo alto en ataque, con Taboada como creador de juego. Yaguito volvía a avisar al Cambados. El 11, tras un robo fuera del área, consiguió adentrarse en la zona de David Conde, pero no pudo llegar a rematar tras ser cerrado por tres defensas cambadeses.

El Boiro fue superior en la primera mitad - DA

Romero tuvo otra ocasión clara para los locales con un disparo desde fuera del área que se fue rozando los palos de Conde. Los de Pénjamo tuvieron su primera oportunidad de generar peligro con un robo de balón de Diego Iglesias a Enjamio. El atacante cambadés filtró el pase para Noel, que intentó irse de Samu Araújo y Iago Martínez, pero los boirenses acabaron haciéndose con el esférico.

Los cambadeses apenas podían mantener la posesión del balón ante la incesante presión de los de Tizón. Alberto Lago lo intentaba solo por la frontal del área, pero la defensa local volvía a ganar la batalla. Con el descanso llamando a la puerta, el Boiro tuvo la ocasión más clara. Landeira se quedó solo ante David Conde, pero llegó la defensa cambadesa para cerrar espacios. Aún así, Yaguito llegó al rechace, con un Conde adelantado, pero llegó André para despejar de cabeza un balón que Barraña ya celebraba. Así, el encuentro se fue al descanso con el 0-0 en el marcador y un Boiro con muy buenas sensaciones.

Los aficionados llenaron las gradas de Barraña - DA

Segunda mitad

Tras el descanso, José Tizón comenzó a mover el banquillo, sacando a Yaguito, que en el primer tiempo sufrió una dura falta en el hombro, para dar paso a Bruno, manteniendo así el equilibrio en ataque. Los locales continuaban marcando el ritmo de juego. Facu se adueñaba de la banda derecha para ganarle la batalla a Gregor.

Enjamio se asociaba con Bruno para buscar la llegada desde la frontal del área. Una recuperación de Landeira en el centro del campo, poniendo el pase para Enjamio, puso contra las cuerdas a David Conde, y es que el disparo, despejado por Alberto Lago, acabó a la cabeza de Bruno que realizó un remate que descolocó a Conde, pero que no tuvo recompensa.

En la jugada inmediata, Gregor ganó la espalda Zambrana por el interior, poniendo el centro perfecto para un Diego Iglesias que esperaba en el otro lado del área. El atacante, ya desde dentro del área, empujó el esférico para batir así a Borja Rey y estrenar el electrónico. Tizón movía el banquillo en busca de dinamismo ante el 0-1, dando entrada a Yosi y Prol. Bruno se volvía a meter en el área cerrado por Tava y Alberto Lago. Aunque el atacante local consiguió disparar, el tiro se fue desviado, sin peligro para Conde.

Los cambadeses estuvieron mejor en el segundo tiempo - DA

Con el marcador a su favor, Pénjamo cambió a Gregor por Dieguito, manteniendo así el bloque ofensivo. Los visitantes se enchufaron en el partido manteniendo su férrea línea defensiva. Juanma tuvo la ocasión del empate tras un taco de Mario Prol, pero el disparo se fue fuera. Los locales seguían insistiendo en el área de Conde, con una recepción a la que Juanma no pudo llegar.

Yosi filtró el balón para que Mario Prol corriese por la banda, pero Dieguito cortó la jugada haciendo falta. Prol puso el esférico directo a la cabeza de Samu Araújo, que se adentró en el área para ponérsela al recién sacado Ozores, que falló el remate solo ante Conde. Prol volvía a ser protagonista tras robarle el balón a Seydou, pero Dieguito volvió a cortar el pase a Yosi. Los de Pénjamo aguantaban el resultado ante un Boiro cansado.

Ambos combinados seguían insistiendo en la defensa, con los de Tizón más atrevidos de cara a portería. Así, cuando todo parecía perdido para los locales, en una acción a balón parado, Pablo Ozores enganchó el centro perfecto ya en el tiempo de descuento para disparar y batir a un David Conde que no había tenido un excesivo trabajo durante el enfrentamiento en Barraña.

Los últimos minutos del partido fueron caóticos para ambos equipos, y es que llevarse los tres puntos en el último suspiro se había convertido en el gran reto del derbi. Por parte de los visitantes, Pénjamo dio entrada a Tiko para seguir manteniendo el bloque ofensivo en los últimos minutos. También tuvo oportunidad sobre el césped de Barraña Ranca, a quien recuperó el técnico en la pasada jornada.

La reacción de Pénjamo

El técnico destacó la dificultad en el inicio de juego. “Tuvimos muchas imprecisiones, pero en la segunda parte ya salimos mejor, sabíamos que en situaciones como las del gol podíamos crear peligro”, comenta Pénjamo. “Nos tenemos que quedar con que hay que seguir así, sumamos un punto en un campo muy difícil pero fastidia ese gol al final del partido”, lamenta.

Tizón: "El empate sabe a poco"

Tizón hizo hincapié en los primeros minutos del equipo, a pesar de su falta de acierto. “Creo que fuimos mejores que el rival, pero ellos se armaron bien. Tuvimos muchas llegadas pero nos costó definir en las situaciones clara”, explica Tizón. “El gol del Cambados es más acierto de ellos que por error nuestro. Con más corazón que cabeza continuamos yendo con todo arriba”, recalca.