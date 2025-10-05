El Umia se puso tres veces por delante, pero el Choco siempre dio respuesta

Álex Guillán hizo un doblete para el Umia ante el Choco - Mónica Ferreirós

El Umia empató ante el Choco en A Senra 2 en un partido en el que se puso hasta tres veces por delante, pero los de Redondela siempre dieron respuesta y se llevaron un punto con un tanto en el tramo final de un ex, Álex García, que hizo el 3-3 definitivo en el minuto 83.

Lino González apostó por el habitual dibujo 4-2-3-1 con la novedad de Jospeh en el lateral derecho, mientras que los visitantes jugaron con un 3-4-1-2, con los carrileros muy avanzados y los tres jugadores de arriba muy dinámicos y móviles, capaces de asociarse y también de atacar los espacios. Pero el Umia salió muy enchufado y se adelantó a los tres minutos en un centro de Cavani desde la banda derecha que remató Álex Guillán en el primer palo, tras anticiparse a la defensa.

El Choco fue capaz de hacer daño con balón, encontrando en la mediapunta a Graña, que filtraba buenos pases. Fue así como llegó el empate al cuarto de hora, en un pase sobre el desmarque de Rosendo, que definió con una picada ante Eloy por hacer el 1-1. El Umia buscó una y otra vez el poder transitar por las bandas con sus extremos, aprovechando los espacios que dejaban los carrileros visitantes con tanta altura. Así nació la falta que supuso el 2-1 antes de la media hora de juego. Xabi Ares centró el balón al área y de nuevo Guillán, oportunista, se anticipó al guardameta choqueiro para firmar su doblete.

No le duró mucho la alegría al Umia porque Rubén Rosendo también se convirtió en bigoleador de la mañana, en una larga acción con varios balones al área que acabó cogiendo a los locales tratando de salir, por lo que el delantero visitante finalizó con un remate esquinado. Con el 2-2 se llegó al descanso después de un primer tiempo de bastantes ocasiones.

Lino González hizo un doble cambio que surtió efecto porque al inicio de la segunda parte Juan Rial, que llevaba cinco minutos en el campo, hizo el 3-2 al marcar en un córner que prolongó en el primer palo Pablo Piñeiro. La acción vino precedida de otra ocasión clara de los locales en otra buena acción por banda.

El Choco, muy ofensivo y asumiendo riesgos, siempre fue capaz de dar respuesta. El meta Eloy evitó el "hat-trick" de Rosendo al salvar con un pie providencial un mano a mano. El Umia pasó a controlar el partido en defensa y a atacar bien con Juan Rial y Cavani, con ocasiones claras para hacer el cuarto. Sobre todo en una acción de saque de banda que remató de cabeza en plancha Jony Romero, pero el balón se estrelló en el poste.

El Umia perdonó y lo acabó pagando. En un córner a favor que acabó en una acción rápida de los visitantes, en la que Levi descargó sobre un Álex García que entrando desde segunda batió a Eloy por arriba

Ficha:

Umia: Eloy, Raúl Abal, Jesús Losada, Jony Romero, Álex Guillán, Xabi Ares (Jacobo, min. 83), Cavani, Carlos González (Juan Rial, min. 46), Joseph (Pedro Ramos, min. 46), Pablo Piñeiro y Truji.

Choco: Diego Pérez, Aarón Araujo, Ronald (Álex Gil, min. 61), Diego Rodríguez, Graña, Álex García, Dani Suárez (Lucas, min. 61), Roberto Vázquez (Xian, min. 61), Rosendo (Levi, min. 61), Lucas Chans y Brais Fernández (Xabi Regueiro, min. 65).

Goles: 1-0 Álex Guillán (min. 3); 1-1 Rosendo (min. 15); 2-1 Álex Guillán (min. 27); 2-2 Rosendo (min. 37); 3-2 Juan Rial (min. 51); 3-3 Álex García (min. 87).

Árbitro: Alexandre Repesas. Amarilla a Pablo Piñeiro y Cavani por los locales, y a Brais Fernández, Roberto, Vázquez, Xabi Regueiro, Levi y Xian por los visitantes.