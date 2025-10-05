El Céltiga viaja a O Barco dispuesto a repetir la victoria del pasado año

Sobrido completó un muy buen partido el pasado domingo ante el Compostela - Gonzalo Salgado

El Céltiga (11º con 4 puntos) visita esta tarde a las 17.30 horas en Calabagueiros al Barco (16º con 3 puntos) en la quinta jornada de liga de Tercera RFEF. Se reencuentran los dos primeros clasificados del grupo 2 de Preferente el pasado año, tras reforzarse bien en verano.

Los locales incorporaron a jugadores como Freiría (Valladares), Noel (Alondras), Raúl Paz (Polvorín), Diego Santín (Viveiro) o Vicente Schneider (Vilalbés). Aunque al equipo que entrena Lino Estévez le costó tomarle el pulso competitivo a la liga, con derrotas ante Compostela, Viveiro y Boiro en las primeras jornadas, el pasado domingo se impuso en Burgáns al Cambados con un gol de Miguel Freiría. Fue la primera vez que los ourensanos vieron puerta en la categoría y les sirvió para sumar de tres.

En los locales son bajas Álex Vázquez y Konaté, mientras que Óscar Martín es duda. En el caso de Luis Carro, recupera a dos piezas en defensa, Martín Sánchez y Pedro Delgado, pero sigue sin poder contar con Nico Rosas, Carlos y Dani Prada, además también se cae Hugo Vázquez por un problema bucal. El Céltiga parte a las 10.30 horas con destino a tierras ourensanas y almorzará de camino, a una hora de O Barco. “Es un partido complicado entre rivales que nos conocemos mucho”, reconoce Luis Carro. “Si estamos a buen nivel les podemos hacer daño, ellos tuvieron un inicio titubeante pero la victoria del otro día les dará calma. Espero un partido bastante cerrado en el que tenemos que ofrecer el nivel defensivo que dimos ante el Compostela”, explica el entrenador de Vilanova.

El Céltiga fue capaz de ganar la pasada temporada en Calabagueiros, donde completó un muy buen partido. Esta tarde tratará de repetirlo para estrenar su casillero a domicilio, después de caer en sus dos primeras salidas por idéntico resultado (2-1) en los campos del Atlético Montañeros y Estradense.