Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga viaja a O Barco dispuesto a repetir la victoria del pasado año

Luis Carro recupera a Martín Sánchez y Pedro Delgado para la cita en Calabagueiros (17.30 horas)

Gonzalo Sánchez
05/10/2025 06:31
Sobrido completó un muy buen partido el pasado domingo ante el Compostela
Sobrido completó un muy buen partido el pasado domingo ante el Compostela - Gonzalo Salgado

El Céltiga (11º con 4 puntos) visita esta tarde a las 17.30 horas en Calabagueiros al Barco (16º con 3 puntos) en la quinta jornada de liga de Tercera RFEF. Se reencuentran los dos primeros clasificados del grupo 2 de Preferente el pasado año, tras reforzarse bien en verano. 

Los locales incorporaron a jugadores como Freiría (Valladares), Noel (Alondras), Raúl Paz (Polvorín), Diego Santín (Viveiro) o Vicente Schneider (Vilalbés). Aunque al equipo que entrena Lino Estévez le costó tomarle el pulso competitivo a la liga, con derrotas ante Compostela, Viveiro y Boiro en las primeras jornadas, el pasado domingo se impuso en Burgáns al Cambados con un gol de Miguel Freiría. Fue la primera vez que los ourensanos vieron puerta en la categoría y les sirvió para sumar de tres. 

En los locales son bajas Álex Vázquez y Konaté, mientras que Óscar Martín es duda. En el caso de Luis Carro, recupera a dos piezas en defensa, Martín Sánchez y Pedro Delgado, pero sigue sin poder contar con Nico Rosas, Carlos y Dani Prada, además también se cae Hugo Vázquez por un problema bucal. El Céltiga parte a las 10.30 horas con destino a tierras ourensanas y almorzará de camino, a una hora de O Barco. “Es un partido complicado entre rivales que nos conocemos mucho”, reconoce Luis Carro. “Si estamos a buen nivel les podemos hacer daño, ellos tuvieron un inicio titubeante pero la victoria del otro día les dará calma. Espero un partido bastante cerrado en el que tenemos que ofrecer el nivel defensivo que dimos ante el Compostela”, explica el entrenador de Vilanova. 

El Céltiga fue capaz de ganar la pasada temporada en Calabagueiros, donde completó un muy buen partido. Esta tarde tratará de repetirlo para estrenar su casillero a domicilio, después de caer en sus dos primeras salidas por idéntico resultado (2-1) en los campos del Atlético Montañeros y Estradense. 

Te puede interesar

Tapeo Solidario de una edición anterior

La VII edición del festival Nos Seus Pés aumenta este año la presencia del Tapeo Solidario
Sandra Rey
Colas a los puestos el día de la inauguración

La Festa do Marisco registra un lleno absoluto en las carpas pese a la previsión de lluvia
Sandra Rey
Visitantes en pleno julio en Sanxenxo

Sanxenxo concluye la temporada alta con más de 2.1 millones de pernoctaciones
Sandra Rey
Un acto no que participou este colectivo, en imaxe de arquivo

Roberto Fariña | “Os españois non van deixar de comer marisco porque non o teñamos en Galicia”
María Foscaldo