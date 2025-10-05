El Céltiga pierde la fiabilidad defensiva y el partido en O Barco

El equipo de Luis Carro volvió a caer 2-1 por tercera salida seguida - Gonzalo Salgado

El Céltiga volvió a caer 2-1 a domicilio por tercera vez esta temporada. En Calabagueiros cedió ante un Barco que encadena su segunda victoria seguida en un partido marcado por las concesiones defensivas en la primera parte de los visitantes, que les costaron dos goles.

Si la semana pasada ante el Compostela el equipo de Luis Carro había dado un paso adelante en este sentido, ayer volvió a las andadas y cometió errores graves que aprovechó el equipo ourensano. Con el marcador a favor el Barco supo controlar el tiempo de partido y que el juego no tuviera mucha continuidad en la segunda parte.

Los isleños no estuvieron cómodos en la primera parte, cuando los locales buscaron correr con balones a la espalda. Cuando el Céltiga se había asentado en el campo y empezaba a estar mejor, encajó el gol en un córner mediado el primer tiempo. Los locales lo pusieron en juego en corto y sorprendieron a los isleños, con la mala fortuna que el centro al área lo introdujo en su propia portería Adri Rodríguez, que estaba a la corta. Fue una concatenación de errores, empezando por el saque de esquina concedido en un mal despeje.

Tras el 1-0 el Céltiga dio respuesta y consiguió empatar en una buena combinación por banda, la acción la finalizó Julio Rey tras un rechace en área y batió a Imanol. Cuando mejor estaba el equipo de Luis Carro, con la sensación de haber cambiado el contexto del partido, llegó el 2-1. En un balón a la espalda por banda que aprovechó Freiría tras una indecisión entre Álex y Manu Táboas, ya que el balón quedó suelto en área y sólo tuvo que empujarlo.

Esta falta de contundencia lastró a los isleños, que dominaron la segunda parte y jugaron en campo contrario, pero les faltó la precisión de otros días. Lo intentó hasta el final, incluso con Arnosi como delantero centro y tuvo una opción clara al final en un remate de cabeza de Adri Rodríguez que se perdió por poco.

El Céltiga sigue mostrando dos caras diferentes en cuanto a resultados en casa y fuera, donde todavía no ha puntuado. El equipo de Luis Carro afronta ahora dos jornadas seguidas con duelos de rivalidad. El fin de semana recibirá al Boiro en el Salvador Otero y en dos semanas se desplazará a Burgáns, Dos partidos ante vecinos y rivales directos en estos primeros compases del campeonato, en el que los isleños tienen menos puntos de los que merecen.

Ficha:

Barco: Imanol, Marcos Vilachá, Andrés, Raúl Paz, Óscar Martín (Rabil, min. 66), Mande Sidibé (Juanma Justo, min. 73), Manu Rodríguez, Carlos Cruz (Santín, min. 66), Noel Álvarez (Brian, min. 73), Freiría y Brian.

Céltiga: Manu Táboas, Santi Figueroa (Martín Sánchez, min. 78), Arnosi, Rubi Casás (Pedro Delgado, min. 67), Nico, Óscar (Jordan, min. 67), Giráldez, Álex Rodríguez (Guille, min. 78), Julio Rey, Sobrido (Marcos Blanco, min. 58) y Adri Rodríguez.

Goles: 1-0 Adri Rodríguez, en p.p. (min. 26); 1-1 Julio Rey (min. 33); 2-1 Freiría (min. 39).

Árbitro: Carrillo Chekhov. Amarilla a Noel Álvarez, Marcis Vilachá, Andrés, Raúl Paz e Imanol por los locales, y a Arnosi, Guille, Giráldez y Pedro Delgado.