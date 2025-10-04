Mi cuenta

Deportes

Umia y Portonovo reciben a Choco y Pontevedra B, mientras que el Villalonga busca resurgir en Moaña

La quinta jornada de Preferente arranca este domingo a las 12 horas en A Senra 2

Gonzalo Sánchez
04/10/2025 06:22
Manu Bugallo regresa en el equipo celeste para enfrentarse al Moaña
Manu Bugallo regresa en el equipo celeste para enfrentarse al Moaña - Gonzalo Salgado

Portonovo y Umia juegan en casa y el Villalonga a domicilio en la quinta jornada de liga del grupo 2 de Preferente. Este domingo en A Senra 2 en horario matinal (12 horas), los de Barrantes reciben al Choco. Lino González sigue con la baja de Pablo Baúlde ante un rival que “le costó arrancar pero viene de ganar 4-1 al Areas, siendo muy superior, y compitió muy bien en Moaña, donde cayó en el descuento”. 

Por lo que el técnico vilagarciano no se fía de los 3 puntos que figuran en el casillero del rival. “Tienen una forma de jugar diferente, acumulan mucha gente por delante de la pelota y hacen muchos goles. Nos van a exigir mucho a nivel defensivo”. González quiere que los suyos sigan siendo un equipo “fuerte, intenso y ordenado” en casa, donde han sumado sus 4 puntos, sabedores de que el Choco también encaja bastante (9 goles). Lino da mucha importancia al balón parado, tanto en ataque como en defensa. 

Portonovo vs Pontevedra B

A las 17 horas el Portonovo recibe en Baltar a un Pontevedra B que suma seis puntos, dos más que los de Minso Vidal, que vienen de perder en Tui contra el recién ascendido Tyde y no acaban de ser regulares en este inicio liguero. El técnico de Sanxenxo tiene las dudas de Keko y Carlos Martínez. “Tenemos que ser estables, tener personalidad y madurez para contrarrestar su juventud y dinamismo”, apunta Minso ante un rival plagado de judadores sub 23 en los que están destacando Iago Outeiriño y el delantero Walid Toukik, que marcaron los goles del triunfo ante el Umia y llevan 4 de los 6 tantos del filial granate. 

Moaña vs Villalonga

Hasta Moaña se desplaza el Villalonga para medirse a las 18 horas en el Iago Aspas al colíder. El equipo de Sera Pérez recupera a Borja Sáez, Maikel y Bugallo, pero no podrá contar con el portero Rodri, lesionado, por lo que se une a una enfermería en la que continúan Romay, Pacheco, Lucky y Álex Barbeito. “El equipo está trabajando con más número por la semana, que era importante, y estamos con muchas ganas de intentar lograr la primera victoria y que el equipo se suelte”.

El Villalonga sólo sumó un único punto hasta ahora, en el campo del Lemos

¿Qué le pasa al Villalonga?

 Y es que el técnico reconoce que los resultados hacen mella en el ánimo de todos. “Estamos con ganas de quitar los tres puntos”. Sobre el Moaña, espera a “un equipo rocoso, que transita bien cuando recupera la pelota y es difícil crearle ocasiones”. Aunque el Moaña ha ganado sus dos partidos en casa, Sera confía en las opciones de los suyos. 

