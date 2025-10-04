El Mariscos Antón Cortegada recibe al León, un duro hueso en su estreno liguero

Christabel Ezumah en acción en el último partido de preparación el pasado domingo ante Maristas - Gonzalo Salgado

Mariscos Antón Cortegada y Sigaltec CLB se estrenan esta tarde en liga. En el pabellón Sara Gómez a las 19.30 horas el equipo de Manu Santos recibe al Mipelletymas BF León, que mantiene al técnico y la plantilla con la que el pasado año acabó quinto con el mismo balance de victorias que las vilagarcianas, pero no jugó la fase de ascenso por el basket average.

En el equipo visitante continúan jugadoras importantes como la pívot maliense de 1.95 metros de estatura Fatoumata Dembele, dominadora en la faceta del rebote, la ex del Cortegada Katy Benítez (más de 12 puntos por partido de media el pasado curso), la base María Álvarez, la pontevedresa Naroa Martínez o la ala-pívot también gallega Sabela García. Las leonesas han perdido a su máxima anotadora, la uruguaya Josefina Zeballos, que se ha ido a A Coruña para reforzar al potente Maristas. En pretemporada, León ha dejado buenas sensaciones, reforzados con resultados, puesto que ganó a equipos del otro grupo de LF2 como Grupo Esco Alcorcón por 67-78 o Cesur Distrito Olímpico por 66-77.

Para el Cortegada el partido llega demasiado pronto dadas las circunstancias. La norteamericanas Damaris Rodríguez y Christabel Ezumah llegaron la pasada semana y apenas han tenido tiempo de adaptación. Está en el inicio de su pretemporada. En el caso de la brasileña Maira Horford todavía no ha podido viajar a España para incorporarse al equipo. Está previsto que el martes acuda a una nueva cita en la embajada para recibir el visado y poder desplazarse. Además, la pívot María Angulo sale de una lesión muscular que la ha tenido en el dique seco varias semanas.

Así las cosas, el debut está completamente condicionado para las locales, muy mermadas y todavía con mucho trabajo por delante para acoplar jugadoras que están llamadas a ser importantes. Pero la competición no espera y el Cortegada tiene que competir desde hoy para intentar hacerse fuerte en casa.

El Sigaltec visita al tercer clasificado del pasado año

Por su parte, el Sigaltec parte esta mañana a las 10 horas con destino a Salamanca, donde a las 19 horas en la Pista Anexo Wurzburg Silvia Domínguez se enfrenta al Permuferías Avenida Xoborg en su debut en Tercera FEB. Un duro rival para empezar que viene de proclamarse campeón de la Copa de Castilla y León tras una gran pretemporada en la que encadenó cuatro triunfos. En los salmantinos destacan el norteamericano Aamari Smith y el madrileño Rodigo Choithramanic.

El Sigaltec tendrá otro duro rival para empezar la liga tras la final copera - Gonzalo Salgado

La pasada campaña el Avenida fue tercero en este grupo AB de Tercera FEB, con un balance de 19 victorias y 7 derrotas, por lo que se espera que vuelve a ser uno de los equipos importantes del grupo. Los vilagarcianos viajan ilusionados y con la baja de Álvaro Rodríguez, que continúa lesionado.