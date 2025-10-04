El Mariscos Antón Cortegada gana a León con una épica remontada final

Cris Loureiro anotó 16 puntos en el triunfo del Cortegada - Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada empieza la liga con una increíble y épica victoria en el Sara Gómez ante el Mipelletymas BF León por 77-76, tras remontar diez puntos de desventaja en los últimos minutos en un ejercicio de fe inquebrantable y espíritu competitivo. La canasta de Christabel Ezumah a falta de dos segundos tras rebotear el segundo tiro libre de Manivesa, que fue la que más remó en el emocionante último cuarto, completó la gesta. Y es que al margen de la ausencia de Maira Horford, el Cortegada tampoco pudo contar con la pívot María Angulo, por lo que jugó en clara desventaja física en la pintura y estuvo todo el partido a remolque, pero nunca se rindió ni bajó los brazos.

León dominó el rebote, sobre todo con Fatoumata Dembele en ataque. Faceta que complicó muchísimo el partido al equipo de Manu Santos, que trató de ser agresivo en la defensa de las exteriores para robar balones e ir capeando el temporal. Hasta nueve pérdidas tuvieron las visitantes en el primer cuarto, de ahí el 19-23 que mantenía cierto equilibrio con Marta Sanmartín, Cris Loureiro y Gara Jorge muy activas en ataque, y con la base norteamericana Damaris Rodríguez con la muñeca caliente para anotar dos triples (fue la máxima anotadora del partido con 17 puntos).

Blanca Manivesa ante la ex del Cortegada Katy Benítez - Mónica Ferreirós

El inicio del segundo cuarto fue un toma y daca. León siguió sacando ventaja física en la pintura, con más centímetros y kilos, con Dembele a máxima producción. El Cortegada era capaz de penetrar y doblar bien el balón, pero la superioridad visitante era indiscutible (36-43 al descanso). Y esa fue la tónica también en el tercer cuarto, cuando las leonesas se pusieron 9 arriba. Fue entonces cuando el equipo de Manu Santos demostró que no tiene mandíbula de cristal y es fuerte de mente. Otro triple de Damaris, una antideportiva sobre Manivesa y un tapón de Christabel que tuvo continuidad con una canasta de Loureiro certificó un parcial de 9-0 para empatar 45-45. Fue una primera demostración de lo que vendría en el último cuarto, al que las leonesas llegaron con 8 puntos de renta (55-63) y la sensación de que tenían el partido en el bolsillo. Más si cabe cuando la diferencia se instaló en los diez puntos.

El Cortegada siguió remando, aún con todo en contra. A falta de tres minutos, con 8 abajo y tras tiempo muerto, anotó Christabel, una currante a la que el técnico vilagarciano ayudará a potenciar sus virtudes. Blanca Manivesa empezó a correr y a sacar faltas, estando certera en el tiro libre. León fue viendo como las locales se acercaban. A falta de 46 segundos estaban a 2 y en el pabellón empezaba a respirarse el olor a remontada. Las leonesas lo seguían teniendo muy de cara. Dos arriba y balón a falta de 14 segundos, pero el Cortegada logró otro robo (17 en total) tras hacer un tres contra uno en banda.

El equipo de Manu Santos empieza la liga con victoria pese a las bajas - Mónica Ferreirós

De nuevo Manivesa se aventuró a penetrar en la zona sin pensar en su desventaja de talla y sacó la falta. Restaban 4 segundos. Metió el primero y el segundo lo repelió el aro, pero ahí estaba Christabel Ezumah con su pico y pala para rebotear y anotar, firmando dobles figuras, y hacer enloquecer al público. El partido no pudo acabar de otra forma en la última posesión visitante con dos segundos por jugar. Una buena defensa local y el vigésimo quinto balón perdido de las leonesas. El Cortegada, a pesar de las circunstancias adversas, empieza ganando. Ahora tendrá dos semanas para preparar la próxima cita.

Ficha técnica:

Cortegada: Chris Ezumah (13), Cris Loureiro (16), Blanca Manivesa (14), Marta Sanmartín (5), Gara Jorge (9) –quinteto inicial– Lucía Carabán (1), Inés Yubero (0), Damaris Rodríguez (17) y Teresa Cabello (2).

León: Katy Benítez (4), María Álvarez (11), Sabela García (10), Díaz (4), Fatou Dembelé (11) –quinteto inicial– Naroa Martínez (4), Lucía García (7), Angélica Martín (11), Lucía Rodríguez (12) y Paula Vaquera (2).

Parciales: 23-19 / 13-24 / 19-20 /22-13.

Árbitros: Escariz Torres y Álvarez González. Señalaron 18 faltas a las locales y 20 a las visitantes. Eliminada Lucía Carabán.