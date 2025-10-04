Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Inelsa Solar Asmubal vuela a Gran Canaria para medirse a un reforzado Rocasa

Las bajas condicionan a las de Juan Costas ante un rival que viene de empatar en la pista del Gijón

Gonzalo Sánchez
04/10/2025 06:35
Formación del Inelsa Asmubal que vuelve a competir en División de Honor Plata
Formación del Inelsa Asmubal que vuelve a competir en División de Honor Plata - Cedida

El Inelsa Solar Asmubal se desplaza a Gran Canaria para medirse hoy a las 16 horas al Rocasa en la segunda jornada de Dvisión de Honor de Plata.  Tras perder en el estreno en casa ante la SAR, a las meañesas les espera una exigente cita esta tarde, más allá del madrugón, delante estará un equipo que ha aumentado su potencial respecto al pasado curso, como demostraron al empatar 26-26 en su desplazamiento a la pista del Gijón. 

Lideradas por Ángela Yanira Torres y Ruth Noemí Artile, talento canario, el Rocasa parte como favorito ante un Asmubal condicionado este año por las bajas por lesión y la juventud en su plantel, al estar inmerso en una temporada de transición. 

El equipo de Juan Costas parte a las 7 horas desde Santiago y regresará mañana por la noche, ya que no lo puede hacer antes debido a la eliminación de vuelos de la compañía Ryanair, lo que aumenta los gastos de desplazamiento.

Derbi en Carril

En Primera Autonómica masculina, el O Grove Paraíso Rasoeiro afronta la segunda jornada en casa ante el Pavimentos Rías Baixas Bueu Atlético. El partido se juega hoy a las 18 horas. En Segunda, el Balomnán Arousa recibe a las 17 horas en el derbi al Sanxenxo en Carril. El Asmubal juega mañana en Ames (12 horas).

Te puede interesar

Christabel Ezumah en acción en el último partido de preparación el pasado domingo ante Maristas

El Mariscos Antón Cortegada recibe al León, un duro hueso en su estreno liguero
Gonzalo Sánchez
Vecinos celebrando en la carpa gastronómica

La Festa do Marisco apunta a un fin de semana con muchos visitantes en las carpas
Sandra Rey
Manu Bugallo regresa en el equipo celeste para enfrentarse al Moaña

Umia y Portonovo reciben a Choco y Pontevedra B, mientras que el Villalonga busca resurgir en Moaña
Gonzalo Sánchez
Asistentes al Sexto Simposio de Clubs Náuticos

El Sexto Simposio de Clubs Náuticos pone el foco en los eventos deportivos para desestacionalizar el turismo
Sandra Rey