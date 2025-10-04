El Inelsa Solar Asmubal vuela a Gran Canaria para medirse a un reforzado Rocasa

Formación del Inelsa Asmubal que vuelve a competir en División de Honor Plata - Cedida

El Inelsa Solar Asmubal se desplaza a Gran Canaria para medirse hoy a las 16 horas al Rocasa en la segunda jornada de Dvisión de Honor de Plata. Tras perder en el estreno en casa ante la SAR, a las meañesas les espera una exigente cita esta tarde, más allá del madrugón, delante estará un equipo que ha aumentado su potencial respecto al pasado curso, como demostraron al empatar 26-26 en su desplazamiento a la pista del Gijón.

Lideradas por Ángela Yanira Torres y Ruth Noemí Artile, talento canario, el Rocasa parte como favorito ante un Asmubal condicionado este año por las bajas por lesión y la juventud en su plantel, al estar inmerso en una temporada de transición.

El equipo de Juan Costas parte a las 7 horas desde Santiago y regresará mañana por la noche, ya que no lo puede hacer antes debido a la eliminación de vuelos de la compañía Ryanair, lo que aumenta los gastos de desplazamiento.

Derbi en Carril

En Primera Autonómica masculina, el O Grove Paraíso Rasoeiro afronta la segunda jornada en casa ante el Pavimentos Rías Baixas Bueu Atlético. El partido se juega hoy a las 18 horas. En Segunda, el Balomnán Arousa recibe a las 17 horas en el derbi al Sanxenxo en Carril. El Asmubal juega mañana en Ames (12 horas).