Boiro y Cambados se cruzan en un derbi 36 años después

Una aficionada del CJ Cambados durante el ultimo partido en Burgáns - Gonzalo Salgado

Barraña acoge este tarde a las 17.30 horas el duelo entre el CD Boiro (14º con 4 puntos) y el CJ Cambados (17º con 2 puntos). Un partido que no se disputaba en la categoría nacional desde la temporada 1988-1989 y que cruza a dos equipos necesitados en este inicio de liga.

El CD Boiro busca su primera victoria en casa, tras quedarse a cero en el mismo escenario el pasado domingo ante el Viveiro, mientras que los de Pénjamo aún no saben lo que es ganar en liga. A pesar de ello el equipo amarillo mantiene la ilusión y una buena dinámica de trabajo en el día a día, con la que el técnico está contento.

En los visitantes Rodri no podrá jugar esta tarde, pero regresan Tiko y Zalo. “Nos enfrentamos a un rival con mucha velocidad en sus jugadores ofensivos y con jugadores de calidad en segunda línea. Son un equipo que trata de imponer un ritmo alto y ahí nosotros tenemos que igualar su intensidad para imponernos en los duelos”, señala Pénjamo, que espera nuevamente una buena versión a domicilio de los suyos.

El CJ Cambados sigue trabajando para mejorar en la toma de decisiones en tres cuartos de campo para ser más incisivo, algo que le está faltando con el salto de categoría. Pero está compitiendo bien en todos los encuentros y ante cualquier rival.

En los locales Jose Tizón tiene la única baja del delantero Víctor Casais, pero recupera al capitán Juanma y a Mario Prol. “El Cambados es un equipo que tiene bastantes menos puntos de los que merece”, señala el entrenador vigués de los boirenses. “Está compitiendo muy bien en todos los partidos. Con diez empató en Somozas y perdió en el descuento en San Lázaro y la semana pasada mereció ganar al Barco”, apunta Tizón tras visualizar los duelos de los de Burgáns. “Es un equipo muy solidario en defensa y que tiene mucha velocidad para contragolpear muy bien”. Por lo que no espera un partido nada fácil el Boiro, que está “con muchas ganas de brindarle una victoria a la afición”, reconoce Jose Tizón.

Pese a la lluvia de ayer y al partido que disputaron las leyendas del Real Madrid contra los veteranos del Boiro, el campo de Barraña presentará un buen aspecto para disfrutar de un buen partido. Se espera la presencia de aficionados de Cambados en las gradas del campo de Barraña,