Boiro se dio un baño de madridismo y de nostalgia

Imagen para la historia del fútbol boirense con la presencia de los veteranos del Real Madrid en Barraña - Tania Martínez

Cerca de 1.500 aficionados disfrutaron en Barraña de una mañana de fútbol y nostalgia con el partido que enfrentó a las leyendas del Real Madrid contra un combinado de exjugadores del CD Boiro, reforzados para la ocasión por otros ilustres del fútbol gallego. Ni la lluvia deslució el espectáculo de un evento que sirvió para rendir homenaje a título póstumo a Jesús Alonso, fundador de Jealsa. Sus hijos participaron en el acto previo al partido en el que el presidente del CD Boiro, Marcos Martínez, leyó un comunicado emotivo para ensalzar su figura como mecenas del deporte de la localidad.

Formación del Amigos CD Boiro que se enfrentó a las leyendas del Real Madrid en el campo de Barraña - Tania Martínez

En cuanto al partido, el Madrid se impuso 1-4 tras demostrar su calidad sobre todo en la primera parte, en un once con futbolistas como Paco Buyo, Pavón, Luis Milla, Balboa, Amavisca, Congo o un Antonio Núñez que inauguró el marcador a los seis minutos. Antes del descanso llegó el 0-2, en un más que dudoso penalti de Cardeñosa sobre Congo. Amavisca engañó a Pajarillo desde los once metros.

Luis Milla da indicaciones - V. O.

En el segundo tiempo mejoró el combinado local, con la entrada del ex del Dépor Fran, Juanito, Carlos Padín o Manu Barreiro. Pero volvió a marcar el Madrid en una acción entre David Barral e Iván Pérez, que hizo el 0-3. El Boiro recortó distancias en un penalti por mano que transformó Manu Barreiro. Ya al final llegó el 1-4, obra de nuevo de Iván Pérez, que volvió a batir a Dani Mallo.

Barraña se dio un baño de madridismo, con Camacho y Martín Vázquez, que no jugó, en el palco. El evento organizado por el Boiro fue un rotundo éxito.