Vilagarcía homenajea a la joven Leyre Villamediana por su éxitos nacionales
La judoca del Gimnasio Squash-Judo Club Pontevedra ganó la Súper Copa de España Júnior hace unas semanas
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, recibieron en el concello a la judoca vilagarciana Leyre Villamediana para rendirle homenaje tras ganar la Copa de España A Júnior. Villamediana se impuso en la categoría de menos de 63 kilos hace dos semanas en Ourense y prosigue su extraordinaria progresión a nivel nacional. “É un motivo de orgullo para a cidade, non só polos éxitos que logra, senón por todo o esforzo, dedicación e constancia que hai detrás, e que é un inspiración para veciños e veciñas”, remarcó Varela.
Leyre está becada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva y entrena con el Gimnasio Squash-Judo Club Pontevedra, a las órdenes de Fran Miguéns. La vilagarciana continúa engordando su palmarés. En verano ganó la Súper Copa de España Júnior en Extremadura y este mismo año llegó a cuartos de final en el Campeonato de España celebrado en marzo. “Seguiremos apoiando ao deporte local, como fixemos sempre, para que rapaces e rapazas como Leyre poidan chegar ao máis alto”, apuntó Coira.
La joven deportista estuvo rodeada por familiares y amigos en este acto de homenaje y recibió un obsequio conmemorativo.