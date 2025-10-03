Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Vilagarcía homenajea a la joven Leyre Villamediana por su éxitos nacionales

La judoca del Gimnasio Squash-Judo Club Pontevedra ganó la Súper Copa de España Júnior hace unas semanas

Gonzalo Sánchez
03/10/2025 18:36
Leyre Villamediana posa junto a su padre y a compañeros de club en,la recepción con Alberto Varela y Carlos Coira
Leyre Villamediana posa junto a su padre y a compañeros de club en,la recepción con Alberto Varela y Carlos Coira - Cedida

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, recibieron en el concello a la judoca vilagarciana Leyre Villamediana para rendirle homenaje tras ganar la Copa de España A Júnior. Villamediana se impuso en la categoría de menos de 63 kilos hace dos semanas en Ourense y prosigue su extraordinaria progresión a nivel nacional. “É un motivo de orgullo para a cidade, non só polos éxitos que logra, senón por todo o esforzo, dedicación e constancia que hai detrás, e que é un inspiración para veciños e veciñas”, remarcó Varela. 

Leyre junto a Coira y Varela
Leyre junto a Coira y Varela - Cedida

Leyre está becada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva y entrena con el Gimnasio Squash-Judo Club Pontevedra, a las órdenes de Fran Miguéns. La vilagarciana continúa engordando su palmarés. En verano ganó la Súper Copa de España Júnior en Extremadura y este mismo año llegó a cuartos de final en el Campeonato de España celebrado en marzo. “Seguiremos apoiando ao deporte local, como fixemos sempre, para que rapaces e rapazas como Leyre poidan chegar ao máis alto”, apuntó Coira. 

La joven deportista estuvo rodeada por familiares y amigos en este acto de homenaje y recibió un obsequio conmemorativo.

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa

A Pobra recogerá los testimonios de los más mayores para crear un mapa de memoria local
Sandra Rey
Presentación del partido de Leyendas del Real Madrid en memoria de Jesús Alonso, fundador de Jealsa

Barraña disfruta este sábado de las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez
La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes

La Policía Local de Sanxenxo registró este año 581 objetos perdidos y casi 200 están ya con sus dueños
Sandra Rey
El balance de los datos, hoy, en la sede de la entidad comarcal

El Plan Integrado de Empleo consiguió la inserción laboral del 85% de alumnos y explora nuevas áreas
Beni Yáñez