Manu Santos: "Me hubiese gustado avanzar un poco más"

Manu Santos en el Pabellón Sara Gómez - Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada inicia mañana una nueva época con Manu Santos a los mandos. Las vilagarcianas comienzan la Liga Femenina 2 en el Sara Gómez midiéndose a León, un rival al que ya conocen bien.

En el estreno oficial del nuevo cuerpo técnico todavía no estarán todas las jugadoras de la plantilla, y es que todavía falta que llegue a Vilagarcía Maira Horford. El partido será a las 19:30 horas, y desde el club esperan que el Sara Gómez se llene para apoyar a las jugadoras.

¿Cómo están los nuevos fichajes?

Pues estamos intentando incorporar a Damaris y Christabel que llegaron la semana pasada y por lo tanto, es su primera semana de pretemporada. El resto más o menos bien, cogiendo ritmo, y a ver si recuperamos también a María Angulo que tenía unos problemas de isquio.

¿Qué tal llevan el proceso de pretemporada continua?

No es muy bueno, más bien es todo lo contrario a lo que se suele necesitar, porque unas llevan tres entrenamientos y otras 20, entonces dificulta todo el proceso, desde la parte física que implica el ritmo de juego hasta el ámbito más técnico y táctico.

¿Qué pasa con Maira Horford?

No lo sé, eso lo maneja mejor el presidente. Sé que el día 29 fue a la embajada y desconozco si le faltaba algún papel o qué. Creo que ahora vuelve a ir el día siete, pero no sé nada más.

¿Condiciona el planning que lleguen las jugadoras a cuenta gotas?

Sí, bastante mucho, porque unas jugadoras ya llevan muchos entrenos y tienen ya cierto ritmo y hábitos, mientras que otras todo lo contrario. No hemos podido avanzar todo lo rápido que me gustaría porque hay que ir incorporando a las jugadoras que llegan. Es cierto que hay muy buena actitud y estoy muy contento, pero claro, unas llevan cuatro semanas de pretemporada y otras tres días, no les puedo exigir nada.

A nivel físico, ¿qué tal ve a las jugadoras?

Bien, pero es un poco lo que decía, las que llevan menos entrenamientos pues correr en la pista, que es algo que consigues entrenando y jugando, les cuesta más. Van un poco mejor que la semana pasada y cogiendo ritmo como se puede.

¿Qué conclusiones va sacando de los partidos que disputaron en pretemporada?

Jugamos dos partidos contra Maristas, que el año pasado estuvieron a punto de ascender y yo pienso que va a ser uno de los mejores equipos de la liga. Ellas tienen mucha continuidad en el juego porque llevan años con el mismo entrenador y la mayoría de las jugadoras repiten, entonces a estas alturas del año van muy por delante de nosotros porque somos un proyecto nuevo y no estamos a ese ritmo. Después, el partido contra el Arxil, que ya es un equipo que bajó este año, sí que lo vi un poco más en nuestra línea.

La actitud es muy buena y las jugadoras nuevas hacen un gran esfuerzo por ponerse al ritmo de las demás Manu Santos

¿Qué echó en falta del equipo en los primeros partidos?

No es tanto echar en falta como que sí me hubiese gustado avanzar un poco más en cuanto a hábitos. Pero a una jugadora que juega un partido habiendo entrenado dos veces, no le puedo pedir nada. Es normal que las nuevas estén perdidas y sin hábitos de juego. Por el resto estoy contento con todo y sobre todo con que las jugadoras nuevas están haciendo un esfuerzo muy grande por ponerse al ritmo de las que ya llevan más entrenamientos a sus espaldas.

Empiezan mañana la liga ante León, ¿tiene alguna referencia de su primer rival?

Las referencias que tengo son por vídeos de la temporada pasada, de esta pretemporada no pude conseguir ninguno. El entrenador es el mismo y muchas jugadoras repiten, por lo que tienen más continuidad en el juego y otros hábitos. También tienen a Katy, que estuvo aquí en el Cortegada, y es una jugadora con mucho talento y que puede hacer muchos puntos. Son un equipo que juega muy rápido, con las ideas muy claras. Después su pívot, Dembelé, es muy grande y buena, y cuentan con chicas jóvenes también que tienen el proyecto muy interiorizado.

¿Qué le exige a sus jugadoras?

Basicamente que vayamos mostrando nuestra identidad, esfuerzo en defensa, ser duras y jugar con un ritmo alto. Lo estamos consiguiendo y eso es un proceso que lleva tiempo, pero vamos en el buen camino. Creo que ellas están entendiendo bien lo que quiero, obviamente las que están más avanzadas lo tienen más interiorizado y las nuevas van adaptándose.

A una deportista que juega un partido habiendo entrenado solo dos veces no le puedo pedir nada Manu Santos

¿Ve quizás un poco “cojo” al equipo?

No, cojo no, pero sí que tienes que volver atrás. Esto es como las operaciones matemáticas, vas de la suma a la multiplicación y a la división, pero si de repente te llega alguien que no vio la suma, tienes que volver atrás, y es un poco lo que está pasando.

¿Qué espera de los aficionados en el Sara Gómez?

Lo que vimos hasta ahora es que la gente está respondiendo acudiendo al pabellón. Ojalá siga así y queremos que se identifiquen también con el esfuerzo del equipo.

¿Cómo sienten el álgido momento que vive el baloncesto en Vilagarcía?

A mi me encanta. Soy una persona de aquí de toda la vida y me encanta que vuelva a haber esa ola de baloncesto que hubo hace muchos años. Esperamos que la gente disfrute independientemente de los resultados con el Sigaltec y nosotras y siga ese enganche.