“En Barraña tenemos que salir a morder”, dice Yaguito

Yaguito durante un partido de pretemporada con el Boiro - Tania Martínez

El CD Boiro recibe este domingo cinco de octubre en Barraña al Club Juventud Cambados. El encuentro, que se disputará a las 17:30 horas, será el primer gran derbi de la temporada para ambos combinados, que llegan en situaciones totalmente distintas.

Los locales vivirán su segunda jornada consecutiva como locales en busca de los tres primeros puntos en Barraña, con la esperanza de que esta vez la pelota decida entrar. Con la baja de Casais, la responsabilidad en ataque recae sobre una de las piezas clave del proyecto de Tizón, Yaguito.

“Estamos teniendo mala suerte, parece que la pelota no quiere entrar”, lamenta el atacante. “Contra equipos como Estradense o Compos, que tienen mucho potencial, generamos muchas ocasiones, pero quizás erramos en el último pase. Como decía, parece que la pelota no quiere entrar. A ver si después entran todas de golpe”, dice Yaguito.

Que sea un derbi lo hace más picante, pero tenemos que salir como ante cualquier rival Yaguito

Yaguito en el último partido disputado en Barraña ante el Viveiro - Tania Martínez

En la pasada jornada ante el Viveiro los de Tizón volvieron a llevar la voz cantante, pero de nuevo, sin acierto en área rival. “Teníamos que haber sumado de tres la semana pasada, merecimos mucho más. Esperamos hacerlo este domingo”, recalca.

Por el momento, los de Tizón suman cuatro puntos que dejan un sabor agridulce. “Ante el Estradense la derrota fue injusta, ellos casi no generaron nada ofensivamente, pero nosotros no la metimos. Y ante el Compos si que nos generaron más peligro pero demostramos nuestro potencial pero nos acabaron haciendo tres goles”, lamenta Yaguito.

El próximo rival

El Juventud Cambados llega a Barraña con sed de victoria, algo que todavía no conocen en Tercera RFEF. “Creo que va a ser un partido en la misma línea que el del Viveiro, quizás con algo más de rapidez”, comenta el atacante.

“En Barraña tenemos que salir a morder. Da igual el rival que sea. Por supuesto el hecho de que sea un derbi lo hace más picante”, explica Yaguito. Un partido en el que será clave adelantarse cuanto antes en el marcador y la circulación de balón. “Esperamos generar más peligro, tarde o temprano va a entrar”, afirma.