Barraña disfruta este sábado de las leyendas del Real Madrid

Presentación del partido de Leyendas del Real Madrid en memoria de Jesús Alonso, fundador de Jealsa - Cedida

Todo esta listo en Barraña para vivir esta sábado por la mañana una jornada de fútbol inolvidable y cargada de emoción y nostalgia, con la visita de la Leyendas del Real Madrid para enfrentarse a un combinado denominado "Amigos CD Boiro".

La cita sirve para rendir homenaje a la figura de Jesús Alonso, fundador de Jealsa y valedor del deporte boirense, y se presentó en las oficinas de Jealsa, donde Margarita Hermo, directora de relaciones institucionales de la empresa, estuvo acompañada, entre otros, por el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, y por Paco Buyo, que será uno de las leyendas del Madrid que se vistan de corto a las 12 horas este sábado para hacer disfrutar a las cerca de 1.500 personas que han retirado su entrada.

Habrá ambientazo en Barraña. Esta tarde se despacharon las últimas entradas de la grada supletoria de 306 asientos, que estará ubicada en un fondo. La expedición del Real Madrid llegará esta noche a Santiago, donde pernoctarán. Mañana llegarán a Barraña a las 10.45, donde les recibirán bastantes aficionados, ya que se cortará la calle y acto seguido ya se abrirán las puertas para acceder al campo.

En la expedición madridistas están confirmados nombres como los de Balboa, Pavón, Martín Vázquez, Luis Milla, Amavisca, Antonio Núñez, Fernando Sanz, Congo o los hermanos Pérez, Alfonso e Iván. Hasta última hora no se sabrá si puede viajar Raúl, mientras que tampoco se descarta que se desplace desde Oporto Pepe. El que no estará será Marcelo, que debido a un tema familiar no podrá viajar. El combinado blanco lo dirigirá José Antonio Camacho, acompañado por Isidoro San José.

El Madrid tendrá enfrente a un equipo con exjugadores del CD Boiro, reforzado por leyendas del fútbol gallego, como los internacionales de Deportivo y Celta Fran y Jorge Otero. A las órdenes del ex técnico de los de Barraña Luis Santiago, que tendrá como ayudante al ribeirense Joselu, la convocatoria del combinado la forman Dani Mallo, Alberto "Pajarillo", Dani Conde, Queiro, Álex Abeijón, Héctor Lorenzo, Tachi, Fernando Romero, Cardeñosa, Saro, Pablo Vidal, Jorge Otero, Carlos Padín, Diego Fernández, Cipriano Pozas, Jose Tizón, Manu Noal, Borja Yebra, Fran González, Juanito, Rubén Rivera y Manu Barreiro.

A las 11.30 horas se llevará a cabo el acto de homenaje a Jesús Alonso Fernández, con presencia de la familia Alonso Escurís. Se leerá un comunicado y se entregarán obsequios a sus hijos. Al terminar el partido habrá una comida institucional con los jugadores del Real Madrid en el restaurante Sisal de la familia Chicolino en A Pobra. El partido tendrá impacto en la hostería boirense, donde pernoctarán y almorzarán aficionados madridistas llegados de diferentes partes de Galicia e incluso de Zamora. Llegarán más de trescientas personas de fuera de la comarca de O Barbanza, con presencia de peñas madridistas que se harán notar, como Sabores de Arousa de Vilagarcía, que reservó treinta entradas.