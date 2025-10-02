Luis Gabín: "Sabemos que vamos a sufrir con la diferencia física"

Luis Gabín durante uno de los partidos de Copa - Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB comienza esta semana su nueva aventura en Tercera FEB. Los de Luis Gabín, tras ceder en la final de Copa, visitarán Salamanca este sábado cuatro de octubre a las 19:00 horas para su gran estreno en una categoría superior.

El equipo vilagarciano sigue apostando por la línea que les llevó al ascenso, sin grandes fichajes y confiando en los jugadores de la zona, así como en aquellos que durante la pasada campaña y la presente estarán en el segundo equipo.

¿Qué tal va viendo al equipo en estas semanas de pretemporada?

Vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible y recuperar a los jugadores, porque los partidos de pretemporada de Copa fueron un desgaste físico importante, porque no estamos acostumbrados a jugar cuatro partidos en diez días. Tenemos que recuperar bien a todo el mundo que esté más fatigado de estos días y llegar con ganas a Salamanca para hacer un buen partido.

De buenas a primeras, ¿cómo ve el salto de categoría?

Nosotros ya contábamos con que el salto de categoría, con la gente que pudimos traer, nos iba a costar. No hemos traído ningún refuerzo de renombre. Sí que hemos incorporado a Mateo, que es un chico con experiencia en EBA y otro chico muy jóven de 21 años que nos gustaba mucho para el proyecto, pero sabemos que no tenemos el típico jugador de EBA que te pueda hacer grandes números y te de ese salto de calidad, entonces lo vamos a tener que dar nosotros a través de nuestro compromiso y nuestro trabajo.

¿Qué conclusión saca de los partidos de Copa?

En Copa demostramos que, a pesar de la diferencia física que tenemos con los rivales, que es evidente, pues somos capaces de competir. Vamos a tratar de disfrutar y después las victorias llegarán o no en función de muchos factores como puede ser el rival o las circunstancias de la temporada.

¿Le preocupan esos centímetros que se ve que les faltan?

Sí, como a todo el equipo. La falta de físico es nuestro gran hándicap a la hora de competir y lo tenemos que contrarrestar con nuestras virtudes. Buscar situaciones de juego en las que tener ventaja respecto a equipos más grandes, como puede ser la velocidad, o el llevar los partidos a 40 minutos de altísima intensidad. Sabemos que vamos a sufrir, que seguramente vayamos a perder el rebote la mayor parte de los días y buscaremos otras formas de compensarlo.

Hasta ahora, ¿qué virtudes le está viendo al equipo?

Creo que estamos corriendo muy bien. Tenemos una identidad muy clara de querer ser súper agresivos en contraataque para no tener que jugar en espacios más reducidos dónde ya lleguemos los 10 jugadores a la zona y el físico pueda marcar tanta diferencia. Creo que ahí estamos haciendo un buen trabajo y es lo que nos permitió competir en Copa. Ahora a ver si somos capaces de trasladarlo a la liga, porque ahí los equipos ya se preparan con más antelación, hay vídeos, todo el mundo te estudia y van a saber que esa es nuestra estrategia y preparar alternativas, ahí seguro que nos va a costar más.

Se quitan una salida grande ya en la primera jornada...

Sí, tenemos cuatro salidas. A León, Salamanca, Oviedo y Navia. El primer gran desplazamiento ya es ir a Salamanca, que es uno de los cocos de la categoría. En la tercera jornada ya vamos a Oviedo y nos quitamos dos de esos cuatro desplazamientos.

¿Están mirando el mercado?

Bueno, tenemos que estar atentos a lo que entra dentro de nuestras posibilidades. Si hay algún chico por la zona que llega aquí por alguna circunstancia, como pasó en Carballo, o se queda sin equipo. Tenemos que estar atentos porque no podemos permitirnos estar despistados si ocurre una oportunidad de estas. Pero obviamente si no se ha hecho una gran inversión hasta ahora, no va a aparecer de la nada esa capacidad de inversión.

No les va a aparecer un jugador extranjero en la puerta...

No. Ni tampoco es la idea del club. No es la filosofía que hemos seguido estos años. La filosofía es que los chicos de la zona tengan opciones de jugar al máximo nivel al que sean capaces. Repiten todos los jugadores que jugaron la fase de ascenso salvo Gus que se retiró y Martín que se va a vivir a Coruña. El resto todos tienen sitios porque el proyecto es para ellos.

Vilagarcía vive un momento muy dulce con el baloncesto, ¿cómo lo viven ustedes?

Nosotros nos sentimos parte de ello. El baloncesto va bien y está creciendo, conseguimos traer las dos fases de ascenso a Vilagarcía, ahora con la final de Copa... esperamos aportar nuestro granito de arena con los chicos de casa.

¿Pudo ver algo ya de cómo puede plantear el partido Salamanca?

Hemos visto algún vídeo de algún jugador que ficharon pero no hay mucho material de los amistosos que han estado jugando. Sabemos que ganó la Copa de Castilla y León pero no la emitieron ni está colgada en ningún sitio. Aquí la Federación hace un buen trabajo emitiéndolo. Pero en este caso vamos a ciegas.

¿Tiene a todos los jugadores disponibles?

No, Álvaro que se perdió la Copa también se perderá el inicio de liga porque está entrenando aparte. Borja está terminando también su proceso de recuperación, el resto completaron los entrenamientos y a ver cómo va la cosa. Seguiremos teniendo en dinámica a los chicos del segundo equipo.