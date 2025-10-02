La II Milla de la Hispanidad de Ribeira estará homologada por la Federación

Francisco Suárez-Puerta, Israel Benítez y Juan Luis Furones en la presentación - Cedida

Ribeira presentó la II Milla Día de la Hispanidad, que se celebrará el propio día festivo. Estuvieron presentes el teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta y el edil de Sanidad, Juan Luis Furones, junto con el responsable de la escuela de boxeo El Canario, Israel Benítez. Furones insistió en la importancia del binomio deporte-salud y anunció una novedad para esta edición.

"A proba estará homologada pola Federación Galega de Atletismo, e ademáis cambia o horario. Será pola mañá e dará comezo a partir das 11:00 horas ao longo dun circuíto pola Avenida do Malecón", explica Furones. El recorrido será totalmente llano en un circuíto de ida y vuelta de iguales dimensiones sobre el que se irán cubriendo las distancias de cada categoría.

Por otro lado, Israel Benítez habló de la importancia de la homologación por parte de la Federación, para que "nun futuro poidamos traer o Campionato Galego, que é un dos nosos obxetivos como club", indica. Asimismo, también agradeció a Concello y patrocinadores su implicación en todos los eventos deportivos que organiza El Canario. Suárez-Puerta animó a todos los vecinos a participar en la prueba y agradeció la labor de las autoridades.