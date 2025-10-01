El Villalonga sólo sumó un único punto hasta ahora, en el campo del Lemos - Cedida

¿Qué le pasa al Villalonga? Esta es la pregunta que se hace su afición después de un pobre inicio de liga en el que sólo ha sumado un único punto en cuatro partidos. Más si cabe tras las expectativas generadas en pretemporada, después de reforzar al equipo con futbolistas que llegaron incluso de Tercera RFEF y el fichaje del técnico Sera Pérez.

Si el camino fue espinoso el pasado año y devolvió al equipo a Preferente, el inicio de esta temporada es arduo de momento en San Pedro, de donde se han llevado los tres puntos Arnoia y Valladares en septiembre. “Hai que pensar que é un proxecto novo, do ano pasado quedamos só cinco ou seis xogadores”, explica el capitán Héctor Méndez, que a sus 32 años vive su séptima temporada consecutiva en el primer equipo celeste tras su regreso desde el Sanxenxo. “Tamén hai adestrador novo, con novos métodos, polo que necesitamos tempo para adaptarnos a tantos cambios”.

Héctor cree que no se pueden sacar conclusiones por lo visto en pretemporada porque “a liga é outra historia”. El delantero marcó el domingo el gol del empate ante el Valladares, aunque la alegría no duró mucho. “Un dos problemas que temos é que nos custa bastante xenerar ocasións, só levamos tres goles e un deles foi de penalti”.

De todas formas, el capi reconoce que “estamos perdendo pero sen ser inferiores, os partidos son igualados, pero encaixamos con demasiada facilidade por erros nosos”.

La victoria se le resiste a un Villalonga falto de confianza Más información

Héctor percibe la preocupación que existe en la directiva porque los resultados no llegan. Algo que también sorprende en la afición. “Eu creo que hai bos xogadores, pero aínda estamos nese proceso de facer equipo”.

Las bajas por lesión tampoco están ayudando. A las de Lucky y Álex Barbeito se sumaron las de Borja Sáez, Pacheco y Romay. Además el domingo también cayó el portero Rodri, por lo que la enfermería sigue llena y condiciona el día a día y cada partido.

De todas formas, el capitán espera que el Villalonga encuentre su punto de inflexión el domingo en la visita al campo del Moaña, que es colíder con 9 puntos. “Temos que preparar con ilusión o partido, confiar en nós e dalo todo para voltar con tres puntos”.