La peña deportivista Perla de Arousa prepara la celebración de sus 30 años

La peña deportivista Perla de Arousa cumple este próximo 25 de octubre 30 años de andadura, por lo que los peñistas se encuentran volcados en la celebración de su aniversario, que se realizará el próximo sábado 18 de octubre.

“En 1995 inauguraron a peña na nosa vila Don Augusto César Lendoiro e Patxi Dopico, ademáis do exalcalde Javier Gago”, explican desde la peña. “Logo de disfrutar de grandes éxitos e títulos, de noites inesquecibles en champions, pero tamén de malas épocas onde xamais deixamos o equipo só, a Perla de Arousa cumple estes 30 anos máis fortes que nunca”, recalcan.

Actualmente suman más de 140 socios, con más de la mitad siendo también socios del Depor y con siete carnets de socios propios de la peña. “Queremos convidar a todo o deportivismo da nosa vila e da comarca a pasar este día tan especial para nós, na nosa sede social, en Rosalía de Castro 124 baixo”, dicen desde la peña.

El plazo para anotarse es hasta el viernes 10 de octubre en el 626659372 a través de Whatsapp. La cena tendrá un coste de 30 euros para los peñistas, y de 40 para aquellos que no sean socios. El pago se debe de realizar al número de cuenta de la peña antes del día 13.