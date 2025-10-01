El Cidade de Ribeira consigue su primera victoria ante el Negreira

Los jugadores del Cidade celebran la primera victoria de la temporada - Cedida

El Cidade de Ribeira consiguió ayer la primera victoria de la temporada con un electrónico de 2-1. Lo hizo en A Fieiteira, ante sus aficionados, midiéndose a un tocado Negreira. Los tres puntos se quedaron en Ribeira gracias a un gol de Marce en el 90 que rompió el empate a uno en el marcador.

Los de Manuel Ángel no pudieron jugar el pasado domingo porque su rival disputó el sábado 27 el partido de ronda preliminar que le daría acceso a la Copa del Rey. Un encuentro en el que el Negreira cayó ante el Textil Escudo.

Los locales aprovecharon el desgaste de un equipo que empezó poniéndose por delante en el marcador con un gol de Mayán en el 23. Poco a poco, los ribeirenses fueron retomando el control del partido, pero sin éxito de cara a portería para poder llegar al descanso con un marcador favorable.

Con el 0-1 en su contra, Manuel Ángel siguió apostando por el mismo plantel para el inicio de la segunda mitad, mientras que Adrián Vázquez comenzó a mover el banquillo para poder tener piernas frescas. El Cidade de Ribeira entró enchufado tras el descanso, y cuando apenas transcurrían diez minutos del inicio, encontraron el acierto de cara a portería.

Ndao anotaba el 1-1 para poner el partido contra las cuerdas. El enfrentamiento parecía haberse estancado tras el empate, por lo que todo indicaba que los puntos se iban a repartir. En el último suspiro, Marce dinamitó el enfrentamiento poniendo el definitivo 2-1 que dio la victoria final al Cidade de Ribeira.