Daniela Bayón y Maxi Oubiña se suben al podio en el Circuito do Barbanza

La cambadesa Daniela Bayón en el podio - Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cambados siguen siendo protagonistas en las diferentes pruebas que realizan. Así, en la Carreira de Santa Uxía, celebrada en Ribeira, Maxi Oubiña y Daniela Bayón, atletas del Cambados, volvieron a subirse al podio.

Por un lado, Maxi, que también es entrenador en la entidad, consiguió sumar una plata a su medallero en los 10K, concretamente en la categoría máster 2 masculino, por detrás del compostelano Alberto Mariño.

En la clasificación general de la prueba absoluta, Oubiña consiguió la decimotercera plaza de entre más de un centenar de corredores. En el cuadro femenino venció María Teresa Cimadevilla, del Canario, y en máster 3 masculino, su compañero de equipo Luis Miguel Parada se hacía con la medalla de bronce. Por parte del Atletismo Cambados también participó en la prueba el atleta Sergio Soto.

Por su parte, Daniela Bayón se subiría a lo más alto del podio en la categoría Sub 14 femenina, con un tiempo de 07:10 de entre 31 corredoras. En el lado Sub 16 femenino sería Lucía Ageitos, del Club Natación Ribeira, quien se llevaría el primer puesto, seguida de Bianca Cibeira, del Club de Atletismo Barbanza.

El resto de participantes

Por otro lado, en la categoría Sub 12 se proclamó campeona femenina Alma Vicente, del Ribeira Atletismo, y su compañera de equipo Candela Herbón fue cuarta en la misma categoría.

Por el apartado Sub 10, Noa Romay, del Triatlón Rianxo consiguió la cuarta plaza, quedándose a tres segundos de la medalla de bronce.