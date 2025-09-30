Los infantiles del Olimpic logran el tercer puesto en la “Copa Kukkiwon España”

El equipo infantil del Olimpic se hizo con el tercer puesto en exhibición en Poio - Gonzalo Salgado

La Real Federación Española de Taekwondo, con la colaboración de la Kukkiwon en Corea y España, y la Federación Gallega, organizó en Poio la primera Copa Kukkiwon España de Taekwondo, que reunió a medio millar de deportistas de todo el territorio nacional para competir en poomse, freestyle, exhibición y saltos.

El Club Olimpic de Vilagarcía desplazó a su equipo infantil de exhibición, clasificado en el campeonato gallego, y completó una gran actuación al hacerse con la tercera plaza. El equipo estuvo formado por Nora Lages Neira, Oliver Arosa Lede, Alexia Leal Casas, Denis Rubianes Baltán, Antón Escobar Santamaría, Lucas Oliveira Insua, Izan Fontenla Angustia, Marc Dorado Giralt, Iago Ferreirós Pérez y Mariña Daponte Vieira.

Además se incluyó primera vez la modalidad de saltos, con una única categoría hasta 18 años de edad. El joven vilagarciano Miguel Cuevas, de sólo 13 años, se metió en la final de entre 17 participantes y consiguió el quinto puesto, llevándose las ovaciones del público, al que se metió en el bolsillo por su espectaculares acrobacias a su corta edad.

Su padre, Miguel Cuevas, director y entrenador del Club Olimpic, se muestra muy contento con la actuación de todo el equipo. "Esta temporada promete, la acabamos de empezar y ya hemos obtenido buenos resultados, me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los deportistas que forman nuestro club, somos una gran familia".

El mes de octubre comenzará para el Olimpic con otros dos campeonatos. Este fin de semana acude en la modalidad de combate al Open de Moaña y el próximo, al Cidade de Ribeira.