Fer Padín lidera la victoria del Vilagarcía TM en el derbi frente al Concello de Cambados TM

Fer Padín lideró la victoria de los vilagarcianos ante el equipo de su localidad - Cedida

Arrancó la liga de División de Honor de tenis de mesa con victoria en el derbi del Vilagarcía TM sobre el Concello de Cambados TM en el pabellón del Colegio Arealonga por 4-3. Fernando Padín lideró la victoria liceísta ante su exequipo, al ganar sus dos partidos individuales ante Santi Otero por 3-2 y ante Sergey Nigeruk por 3-1. Además, en el decisivo partido de dobles, junto a Pablo Castro, también se llevó la victoria frente al chileno Matías Albornoz y Santi Otero por 3-0 (11-3, 11-5 y 11-7).

Formaciones de ambos equipos antes del inicio del derbi jugado en el pabellón del colegio Arealonga - Cedida

El otro punto de los vilagarcianos lo consiguió también Pablo Castro, al imponerse contra pronóstico 3-2 a Albornoz en un emocionante duelo que se decidió en el quinto juego por 12-10. En los otros tres partidos, Nigeruk ganó a Pablo Castro 3-1 en un encuentro especial que midió al que fue entrenador liceísta durante muchos años ante uno de sus pupilos, mientras que el chileno Albornoz ganó 3-1 a un Pedro Castro que también cayó por el mismo marcador ante Santi Otero.

El triunfo vilagarciano puede considerarse una sorpresa, dado el potencial a priori de ambos equipos. Este sábado el Vilagarcía TM repite en el pabellón colegial, donde recibe a las 17 horas al Madrid TM, al día siguiente por la mañana los madrileños, que son los primeros líderes merced a su victoria por 5-1 ante Coslada, jugarán en Santo Tomé ante el Cambados (11 horas).