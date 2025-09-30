Mi cuenta

Diario de Arousa

El Romai Viveiros Outón se sitúa colíder en Primera en Pontevedra

El Céltiga volvió a ganar es el único equipo con pleno de triunfos en División de Honor

Gonzalo Sánchez
30/09/2025 11:27
Formación del Romai Viveiros Outón que ganó el sábado en el Velódromo al Rías Baixas
Formación del Romai Viveiros Outón que ganó el sábado en el Velódromo al Rías Baixas - Gonzalo Salgado

Disputada la tercera jornada en las máximas categorías del fútbol veterano, el Céltiga hizo pleno de victorias y se mantiene en el liderato en el grupo de Pontevedra. El sábado se impuso al Estradense por la mínima en A Bouza con un nuevo gol de Augusto, que lleva 3. El Merendero se sitúa segundo tras endosarle un severo correctivo al Multitiendas Unamar (0-6). 

El Sanxenxo consiguió su primera victoria al vencer 4-1 al Caldas con dobletes de Adrián Pujales y Rubén Torres, mientras que David Santos marcó el gol de los visitantes, que también se quedan con tres puntos. El Portonovo empató 3-3 con el Netos da Coca en un partido de alternativas en el marcador y con emoción hasta el final, mientras que el Cuntis le endosó un severo correctivo al San Pedro (4-0) con un “hat-trick” de Jonatan Iglesias. 

En el grupo de Santiago, el Carreira le ganó el derbi al Oasis en Vista Alegre al imponerse de forma contundente por 0-3. Jose Ángel Millán, Rubén Alfonso y Salvador Lustres, de penalti, marcaron para el recién ascendido, que suma 6 puntos y se sitúa quinto. Justo por delante de un CD Boiro que logró también su segunda victoria al ganar 0-2 en el Municipal de Santiso con un doblete de Jose Rodríguez. 

Por lo que respecta a Primera, el Isorna sigue intratable en el grupo 1 de Santiago y este fin de semana dio buena cuenta en Vista Alegre 2-6 en Vista Alegre. Roberto Sieira (2), Nando Queiruga, Ignacio Figueira, Jesu y Fran Rodríguez marcaron para los visitantes, que son el único equipo del grupo con 9 puntos. El Mirador de Padín suma 7 tras vencer 2-1 al Atlético Cruceiro. 

En el grupo de Pontevedra de Primera, el derbi entre Cafetería Vilariño y Bamio acabó en empate sin goles en O Pombal. El Umia, pese a su empate 2-2 en Barro, es líder con 4 puntos, los mismos que suman otros cuatro equipos, entre los que encuentra el Romai Viveiros Outón, que venció al Rías Baixas en un partido que encarriló 3-0 con los goles de Mikel Baños, Edu Alemán y David Búa, pero vio como los de Sanxenxo daban réplica con los tantos de Nel y Fiti. Enrique Villadeamigo, de penalti, hizo el cuarto para los locales y Martín Portas, ya en el tiempo de aumento, marcó el definitivo 4-3.

