El Mariscos Antón Cortegada empezará la liga el sábado sin Maira Horford

Manu Santos tendrá que seguir en plena pretemporada en octubre para acoplar las nuevas piezas que siguen llegando - Gonzalo Salgado

Este sábado a las 19.30 horas en el pabellón Sara Gómez arranca la Liga Femenina 2 para el Mariscos Antón Cortegada, que recibe al Mipelletymas BF León. Y lo hará sin la Maira Horford, puesto que la brasileña no dispone todavía del visado y como mínimo no podrá viajar a España hasta el próximo martes, 7 octubre, día en el que vuelve a tener cita en la embajada.

"Lleva más de un mes con el papeleo y está teniendo problemas, cada vez piden más requisitos", explica el vicepresidente de la entidad, José Gorgoso. En principio, Horford sólo se perderá el estreno ante las leonesas, puesto que el Cortegada ha cambiado de fecha la segunda jornada ante el Tarragona Basquet, partido que traslada al domingo 26 de octubre, aprovechando su desplazamiento a tierras catalanas para medirse el día anterior al Manresa en la cuarta jornada. El motivo es económico, tratando de abaratar costes de desplazamientos. Así las cosas, el Cortegada no volverá a jugar después de este sábado hasta el día 18 de octubre, de nuevo en casa ante Boet Mataró. Para entonces se espera que Manu Santos disponga de toda la plantilla, aunque el equipo seguirá en pleno proceso de pretemporada y adaptación a las nuevas piezas.

La norteamericanas Damaris Rodríguez y Christabel Ezumah llegaron la pasada semana y sólo jugaron algunos minutos ante Maristas en el EncestaRías Women, mientras que la pívot María Angulo, tras varias semanas lesionada, recibirá el alta en breve y podría jugar el sábado. Manu Santos, por tanto, tiene que acoplar a todas estas jugadoras llamadas a ser importante, por lo que el equipo necesitará tiempo para mostrar su potencial.

Gorgoso reconoce que la directiva está ilusionada esta temporada, en la que tendrán que trabajar para reunir un presupuesto que no bajará de 160.000 euros. "Los gastos de desplazamientos, hoteles, arbitrajes...todo sigue subiendo y cada vez es más difícil". También esperan que la campaña conjunta de captación de socios con el Sigaltec tenga un impacto favorable sobre la presencia de público en el pabellón para disfrutar de ambos equipos sénior en las categorías nacionales.