El Inelsa pagó con una derrota ante la SAR la falta de experiencia en su renovado plantel

Juan Costas, técnico del Inelsa Asmubal, afronta una temporada de transición con una plantilla joven y renovada - Monica Ferreiros

Derrota para empezar. El Inelsa Solar cayó 30-33 en Coirón ante la SAR en su debut liguero en División de Honor Plata en un partido en el quedó reflejado que el equipo de Juan Costas tendrá que pelear mucho esta temporada de transición para mantener la categoría.

Y es que la plantilla ha cambiado, perdiendo jugadoras importantes y encontrándose con situaciones adversas en forma de lesiones, como las de Eli Méndez, que ha vuelto a pasar por el quirófano por un problema de menisco y no se espera que pueda participar este curso, y Raquel Sineiro, también operada en una rodilla. Tampoco está de momento Carol Fajardo, por lo que el equipo ha perdido piezas importantes en el eje central. Costas está tirando de juveniles como Alba Domínguez, Claudia Vera y Raquel Muñiz.

La SAR aprovechó la inexperiencia local en un partido que tuvo una primera parte de alternativas en el marcador (16-15 al descanso). Y esa fue también la tónica del segundo período, ya que a falta de diez minutos las visitantes ganaban por un único gol (26-27). Con muchas jóvenes en la plantilla, al Asmubal le faltó ese grado de experiencia necesario para manejarse en la recta final. Lastrado por las pérdidas de balón, encajó un parcial de 1-6 que fue irremontable.

Ficha:

Inelsa Asmubal: Ríos (1) y Uxía; Nicole (5), Arangio (7), Sabela (2), Currás, Agustina (6), Vera, Miniño (3), Alba, Romero (1), Luna, Muñiz (1), Vanesa, y Shaila (4).

Sar Rodavigo: Ayude y Cecilia; Lucía (5), Oliveira (3), Sandra (11), Goretti (5), Vilaboa (4), Magallanes (2), Eva (1), Buján (2), Emma, Silvia y Leire.

Marcadores: 8-9/16-15/23-22/30-33.

Árbitros: Alonso González y González Fernández. Excluyeron por dos minutos a Romero (min. 32), Agustina (min. 47) y Miniño (min. 59) por el Inelsa Solar; y a Buján (min. 18) y Lucía (min. 39) por la Sar.