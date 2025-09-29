Yago Vicente suma una plata a su medallero en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

En el centro, Yago Vicente junto con Carlos Abella y Anne Vicente - Cedida

Pontevedra y Sanxenxo fueron los anfitriones del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de Salvamento y Socorrismo. El evento reunió a más 114 socorristas en categoría absoluta y 90 en categoría cadete, procedentes de diez comunidades autónomas españolas. Una de las citas más esperadas en el calendario nacional, y que puso el broche de oro a la temporada de esta disciplina. Asimismo, se trató de la edición que más deportistas consiguió reunir, con más de una decena de nadadores a mayores que en el campeonato de la temporada pasada. La Comunidad Valenciana resultó ganadora tanto en la categoría absoluta como en cadete, con Galicia quedando en cuarta posición absoluta y tercera en cadete.

En total, Galicia acudió al Campeonato de España con 24 deportistas, entre los que se encontraban los nadadores del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía, Yago Vicente, Anne Vivente y Carlos Abella. Mismo número de deportistas aportaron Castilla- La Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria, seguidas de Canarias, Castilla y León y Cataluña, con 22 cada una (10,78 %). Extremadura presenta a 17 deportistas (8,33 %), Andalucía a 13 (6,37 %) y Comunidad de Madrid a 12 (5,88 %).

Todas las autonomías compitieron en las dos categorias, absoluta y cadete, a excepción de la Comunidad de Madrid, que solo lo hizo en categoría absoluta. En total fueron 38 equipos, tres más que en la anterior edición, 18 de ellos en categoría cadete (9 masculinos y 9 femeninos) y 20 en absoluta (10 masculinos y 10 femeninos).

Los resultados

En cuanto a los resultados conseguidos por los deportistas arousanos, la mejor noticia volvía a ser para Yago Vicente, que conseguía colgarse una medalla de plata en las pruebas de piscina, concretamente en los 200 obstáculos. Asimismo, Vicente también logró una cuarta posición en 100 combinada y una quinta plaza en los 50 remolque.

Por el lado de sus compañeros, Anne Vicente consiguió un trabajado sexto puesto en 200 obstáculos y una octava posición en 200 supersocorrista, metiéndose entre las diez mejores. Por su parte, Carlos Abella consiguió una décima posición en 200 obstáculos, una octava plaza en 100 combinada y sumó un séptimo puesto en los 200 supersocorrista.

En las pruebas de relevos, el equipo absoluto masculino con Yago Vicente, el cadete femenino con Anne Vicente, y el cadete masculino con Carlos Abella, obtuvieron la cuarta posición con sus compañeros de selección en el 4 x50 obstáculos.

Por otro lado, en el 4x 25 maniquí, el equipo absoluto masculino del que formó parte Yago Vicente, y el equipo cadete femenino en el que se encontraba Anne Vicente conseguían la segunda posición en la clasificación, mientras que el equipo cadete masculino con Carlos Abella se quedaba a las puertas del podio con una cuarta posición. De nuevo, los deportistas del CNS Vilagarcía vuelven a demostrar su gran potencial, sobre todo en piscina.