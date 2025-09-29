Mi cuenta

Deportes

Os Ingleses debuta con victoria ante Mareantes en la renovada Liga Gallega

Los vilagarcianos marcaron el ritmo desde el primer minuto, sellando un electrónico de 14-66

María Caldas
29/09/2025 19:00
Os Ingleses aún no se estrenaron en Fontecarmoa en la 25/26
Os Ingleses aún no se estrenaron en Fontecarmoa en la 25/26 - Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC debutó con victoria en la primera jornada del renovado formato de la Liga Gallega de rugby, que esta temporada se disputa en una única división. El equipo de Vilagarcía se impuso con autoridad al combinado Mareantes RC–Barbanza Clínica Mares RC por 14-66, en el campo de Santa Lucía (Rianxo). 

Los visitantes marcaron el ritmo desde los primeros minutos, mostrando una notable solidez ofensiva y experiencia, y dejando patente su superioridad frente a un rival combativo que logró anotar dos ensayos. 

El cuerpo técnico de Os Ingleses aprovechó la jornada para realizar numerosas pruebas, dando la oportunidad de debutar a cinco jugadores, así como de ubicar a varios efectivos en posiciones poco habituales. En total, participaron ocho rugbiers que no formaban parte del plantel la pasada temporada, reflejo del crecimiento y la renovación en la plantilla. 

Esta victoria impulsa a Os Ingleses RC en el ilusionante arranque de la liga y consolida el compromiso del club por el desarrollo de nuevos talentos y la apuesta por la cantera local. Cabe destacar que el equipo vilagarciano promocionó a seis de sus jugadores de la base para el equipo sénior para la 25/26.

