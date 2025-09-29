Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

O Concello de Vilagarcía recibe ó ciclista Martín Rey tras unha tempada sobresaínte

O deportista, que compite baixo as cores do equipo padronés Cortizo, tamén foi subcampión da Copa España

María Caldas
29/09/2025 16:49
Foto de familia da recepción no Concello
Foto de familia da recepción no Concello - Mónica Ferreirós

O Concello recibiu este mediodía a visita do ciclista vilagarcián Martín Rey, que vén de facer unha temporada de sobresaínte coroándose como campión no ranking nacional sub23. O deportista, que compite baixo as cores do equipo padronés Cortizo, tamén foi subcampión da Copa España. 

Carlos Coira e Alberto Varela co ciclista Martín Rey
Carlos Coira e Alberto Varela co ciclista Martín Rey - Mónica Ferreirós

O alcalde, Alberto Varela, e o concelleiro de Deportes, Carlos Coira, desexáronlle o mellor e vaticináronlle un futuro prometedor: "Se con 22 anos es capaz de conseguir tantos logros, non nos cabe dúbida de que serás toda unha referencia do ciclismo", apuntou o rexedor.

Á recepción asistiron tamén amigos e familiares
Á recepción asistiron tamén amigos e familiares - Mónica Ferreirós

Martín Rey, que se mostrou moi agradecido co seu equipo, apuntou que foi "unha temporada dura" na que o deu todo por conseguir os mellores resultados: campión da Santikuz Klasica Copa de España en Legazpi; podium nas en copas de España de Aitzondo e Valladolid, Campión da Volta Castela e León, etc. O ciclista tamén fixo fincapé na importancia de coidar a saúde mental para lograr bos resultados: "Ás veces as cousas non saen como ti queres, por iso é importante rodearte dunha sólida rede de apoio para seguir", explicou o deportista.

A recepción do ciclista no Concello
A recepción do ciclista no Concello - Mónica Ferreirós

O concelleiro de Deportes, que segue de preto os logros dos deportistas locais, amosouse moi orgulloso da canteira coa que conta a cidade, que "de seguro seguirán dando momentos para o recordo a Vilagarcía". Pola súa parte, Alberto Varela, sinalou que o ciclista "é todo un exemplo a seguir para a cidade e para os amantes do deporte".

Te puede interesar

La ceremonia se celebró en una carpa

András celebra con misa de campaña San Miguel y deja la polémica en segundo plano
A. Louro
María Josefa y María Jesús se despidieron de la compañía

Conservas Pérez Lafuente rinde homenaje a dos empleadas jubiladas tras 50 años de dedicación
A. Louro
Concheiro celebra su tercer gol en liga que abrió el camino del triunfo del Arosa

Antón Concheiro: "El partido en O Morrazo tiene que ser el reflejo de lo que debe ser la temporada"
María Caldas
La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso

Éxito en el primer día de huelga del Centro de Educación Especial: el 70% del alumnado no fue a clase
Fátima Frieiro