Mirra Andreeva corta las alas a Jéssica Bouzas en Pekín

Andreeva se impuso a Bouzas en tercera ronda en Pekín - WTA

La rusa Mirra Andreeva, número cinco mundial, cortó las alas a Jéssica Bouzas en el WTA 1000 de Beijing al superarla en tercera ronda por 6-4 y 6-1 en más de hora y media de partido en la pista central del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín, con capacidad para 17.000 espectadores. El marcador podría indicar que fue un partido sencillo para la joven pupila de Conchita Martínez, pero no fue así, Jéssica plantó cara y tuvo opciones, pero se encontró con una rival que asumió que la iniciativa iba a ser de la gallega.

Andreeva basó su triunfo en la consistencia, en devolver siempre una bola más ante los ataques de la vilagarciana, que dobló en golpes ganadores a su rival (18-9), pero también cometió muchísimos más errores no forzados, un total de 54, fruto de la naturaleza de su juego y de tener delante a una de las mejores raquetas del mundo, que te lleva al límite y te exige la perfección.

Jéssica sólo estuvo por delante en el marcador al inicio del primer set, cuando consiguió su único break (2-1). A partir de ahí la rusa activó el modo defensivo-granítico, elevó su nivel con el saque y empezó a obligar a la gallega a golpear derechas altas lejos de la línea de fondo. Jéssica no se hizo pequeña en ningún momento. Jugó de tú a tú. Después de media hora de partido, el marcador reflejaba un 3-3. Con 4-4 Bouzas Maneiro llegó a presionar con 0-30 al resto, pero la rusa de 18 años aguantó las embestidas y se llevó el set que acabó con 27 errores no forzados y 7 winners de la gallega.

La tenista Jessica Bouzas en acción durante su partido del Abierto de China - EFE

El segundo set duró 48 minutos, fue más largo que el primero pese al 6-1. Jéssica tuvo que lidiar contra una Andreeva que fio su plan a poner siempre la bola en juego y alargar los puntos todo lo que fuese necesario, esperando el error de Bouzas Maneiro. Así se llevó un largo primer juego de nueve minutos. Los siguientes también fueron eternos, ambas sacaron adelante sus saques con mucho esfuerzo porque la igualdad era máxima.

En el cuarto, Andreeva se fabricó su sexta opción de break, tirando de talento con un gran revés paralelo, y consiguió la ruptura para empezar a encarrilar la victoria (3-1). Ganó su saque y con 4-1 el partido se puso muy complejo a nivel mental para Jessi, que alternaba errores y puntazos, pero el marcador sólo parecía reflejar los primeros.

No bajó los brazos, aunque acabó cediendo 6-1. Demasiado abultado para lo que fue el partido, por eso suspiraba Conchita Martínez al final, Jéssica no lo puso fácil, pero se encontró con una jugadora sin apenas fisuras, por eso es una de las mejores del mundo, Otra experiencia en la mochila de la arousana, en su quinto partido contra una top 10 este año. Está peleando de tú a tú con estas estrellas mundiales. Se marcha de Pekín consolidada en el top 50 del ranking mundial y continúa la gira asiática, la próxima semana le espera el WTA 1000 de Wuhan.