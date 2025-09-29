La victoria se le resiste a un Villalonga falto de confianza

El Villalonga solo lleva un punto de 12 posiblesVillalonga FC

El Villalonga FC no levanta cabeza. Desde el inicio de temporada, recién descendidos de Tercera RFEF, los de Sera todavía no han conseguido su primera victoria. Sin ir más lejos, en la última jornada perdieron por 1-2 ante el CD Valladares con un doblete de Totti y un gol de Héctor que levantó momentaneamente la esperanza en San Pedro.

Los primeros minutos de partido, Berni hizo daño en la banda derecha, pero a partir del minuto 30 los de Ita comenzaron a igualar el partido, echando un balón al larguero, pero sin dejar mayor sensación de peligro en los primeros 45 minutos. Nada más regresar al terreno de juego, en un disparo desde fuera del área imposible para Rodri Iglesias, Totti estrenó el marcador en San Pedro.

El 0-1 fue un golpe duro para los locales, por lo que Sera comenzó a mover el banquillo para que entrasen piernas frescas al césped de San Pedro. Incluso Rodri Iglesias fue sustituido. El técnico optó por una estrategia más ofensiva para conseguir dar la vuelta al marcador.

La entrada de Héctor revolucionó de nuevo el electrónico, poniendo el empate a uno y dejando la esperanza de poder sumar por primera vez en la temporada de tres. Poco duró la alegría a los celestes, y es que en una acción a balón parado que no defienden con intensidad, Totti anota el segundo para el Valladares. A partir del 1-2 dominó más el corazón que la cabeza. "Estamos en un momento de falta de confianza. Tenemos que intentar sobreponernos porque para la semana hay otro campo difícil", dice Sera.