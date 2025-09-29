El San Martín frena la marcha triunfal del Ribadumia al empatar en A Senra

Ribadumia y San Martín empataron el sábado en un entretenido partido en A Senra - Gonzalo Salgado

El San Martín frenó la marcha triunfal del Ribadumia al empatar el sábado en el derbi de A Senra (1-1). Los locales llevaron la iniciativa en el juego, pero se toparon con un rival con la ideas claras que supo generar peligro en las contras y en el balón parado. Fue así como se adelantó en la segunda parte, en un remate de Iván Renda a la salida de un córner. El central vilagarciano marcó por segunda semana seguida, pero acto seguido dio respuesta el equipo de Fran Blanco por medio de Pedro Giménez, que no perdonó a su exequipo.

El equipo aurinegro que entrena Fran Blanco suma 10 puntos en el primer mes de liga y sigue la estela de los líderes - Gonzalo Salgado

El Ribadumia se queda tercero con 10 puntos porque Marín y Campolameiro no fallaron. Sylla hizo un doblete para los de Sergio Martín en el 3-0 ante el Agolada, por lo que comparte liderato en la tabla de realizadores con Daniel Caneda (Amanecer). El Campolameiro le metió cinco al Dena y suma 16 goles en cuatro partidos. Con esos espectaculares números se presentará la próxima semana en Vilaxoán.

El sábado también se midieron Abanqueiro y Atlético Cuntis en Vista Alegre, con empate merced a dos goles en apenas cinco minutos en la segunda parte. Ambos equipos suman 7 puntos y están en una zona tranquila de la tabla. El CD Unión sigue fuerte, al acecho de los lideres. El equipo de Luisito González ganó 3-0 al Marcón en Vilas, aunque tuvo que esperar al segundo tiempo para decantar el partido. Con 10 puntos iguala en la tabla al Ribadumia.

También consiguió una contundente victoria el Amanecer, la primera, al ganar 3-0 al colista Valiño con doblete de Dani Caneda y un primer tanto de Xabi Otero. El Caldas también estrenó su casillero de triunfos al ganar 0-2 al Pontecaldelas con los tantos de Pabulo e Iker Galbán. Por último, el Cordeiro empató con el Arcade en un duelo con 11 amarillas y en el que los visitantes jugaron con diez toda la segunda parte, pero les faltó puntería a los de Valga.