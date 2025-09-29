El Pabell\u00f3n Municipal Sara G\u00f3mez acogi\u00f3 la primera edici\u00f3n del EncestaR\u00edas Women, en el que el Mariscos Ant\u00f3n Cortegada se volvi\u00f3 a ver las caras con el Maristas Coru\u00f1a. Un encuentro en el que debutaban las dos jugadoras americanas del Cortegada que ya se encuentran en Vilagarc\u00eda, como son Damaris Rodr\u00edguez y Christabel Ezumah. El desenlace no fue el esperado para las vilagarcianas, que cayeron derrotadas por 50-70 ante las coru\u00f1esas. Lo cierto, es que durante todo el partido Maristas fue muy superior al Mariscos Ant\u00f3n Cortegada. El primer cuarto del partido fue el m\u00e1s igualado, sellando un electr\u00f3nico de 19-15 a favor de las de Manu Santos, pero la alegr\u00eda dur\u00f3 poco. En el segundo cuarto, las coru\u00f1esas dieron un golpe sobre la mesa para poner el electr\u00f3nico en un 27-35 que las dejaba con casi diez puntos de ventaja al descanso. Las de Manu Santos no mostraron su mejor versi\u00f3n, y especialmente las jugadoras reci\u00e9n llegadas se vieron muy lejos de estar en su mejor forma. Cabe destacar que llevan muy pocas sesiones de entrenamiento con el grupo, ya que su llegada a Espa\u00f1a se retras\u00f3 por temas de visados. Tras el descanso, Maristas Coru\u00f1a volvi\u00f3 a dejar claro que las vilagarcianas no ten\u00edan nada que hacer. Muy r\u00e1pidas al contragolpe y planteando una muy buena defensa consiguieron que el partido se fuese al \u00faltimo cuarto con 19 puntos de ventaja (38-57), algo que parec\u00eda imposible de remontar por parte de las vilagarcianas. As\u00ed, en el \u00faltimo cuarto, las de A Coru\u00f1a anotaron 13 puntos m\u00e1s, mientras que el Mariscos Ant\u00f3n Cortegada lleg\u00f3 a los 50 puntos, cerrando as\u00ed el partido con un 50-70. Una ventaja de 20 puntos que refleja el claro dominio del equipo coru\u00f1\u00e9s en el Sara G\u00f3mez, sometiendo a su rival durante todo el enfrentamiento.