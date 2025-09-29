El Gran Maestro Khamrakulov gana el Memorial Adolfo Pedrido

El recinto ferial de Fexdega se llenó de tableros el sábado con la disputa del Memorial Adolfo Pedrido - Gonzalo Salgado

El Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov logró la victoria en el XXXI edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, organizado por el CX Fontecarmoa, con la colaboración de la Fundación de Deportes, el sábado en Fexdega. Participaron casi un centenar de ajedrecistas en el Open Internacional, valedero para el ranking ELO Fide y perteneciente al Circuito Gallego Ajedrez 2025.

Se jugó por sistema suizo a ocho rondas y Khamrakulov hizo pleno de victorias, ganando en la última a Mateo Pena (Xadrez Mos) para conseguir el título. El segundo puesto fue para Miguel Senlle (Mos) con 6,5 puntos, los mismos que contabilizaron el también Maestro Fide Xulio Del Prado y el sanxenxino del club anfitrión Julio Suárez, que sólo cedió ante Senlle e hizo tablas con el también Maestro Internacional Diego Adrián Espiñeira. El quinto lugar lo ocupó otro IM, el caboverdiano Mariano Ortega, con 6 puntos. Los ocho primeros clasificados se repartieron un importante monto de premios en metálico de 300 euros, 200,150, 120, 80, 60, 50 y 40 respectivamente.

Destacó también la actuación de los jugadores del club anfitrión Luca Rey (5,5 puntos), César Oubiña y Gonzalo Bouza-Brey, ambos con 5 puntos.

Circuito Galego de Promoción

De forma paralela se disputó el torneo de promoción, décima prueba del calendario autonómico, en el que participaron 83 ajedrecistas en las diferentes categorías, por lo que se generó un ambientazo en Fexdega.

En Sub 8 se impuso el jugador del CX Fontecarmoa Liam Puceiro (7 puntos), mientras que su compañera Sabela Cores fue quinta. Puceiro se mantiene en la segunda posición de la general del circuito, a la estela de Martín Lema (Xadrez Pontevedra). En Sub 10 ganó Hugo Boquete (Compostela) con 5,5 puntos y el mejor clasificado de los locales fue Álvaro Freijeiro con 4.5 puntos.

De forma paralela se celebró la décima prueba del calendario del Circuito Galego de Promoción - Gonzalo Salgado

En Sub 12 el triunfo fue Javier Lema (EX Pontevedra) con 6 puntos en 7 rondas. A destacar el quinto puesto de Telmo Vicente (Xadrez Rianxo), que sumó 5 puntos. Por último, en Sub 14 ganó Mateo Chayán (CA Padrón), que sumó 6 puntos, los mismos que Mateo Pérez (Lucena). Álvaro Marfull Solveira fue el mejor clasificado del CX Fontecarmoa, al acabar quinto con 4 puntos.

El circuito galego de promoción se traslada el fin de semana a A Pobra, con la celebración del IX Torneo de Xadrez Pizza Móvil.