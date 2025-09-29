Mi cuenta

Deportes

Cruel desenlace para el Portonovo en su visita al recién ascendido Tyde FC

Los de Minso perdieron por 3-1 en Tui

María Caldas
29/09/2025 06:30
Once titular del Portonovo
Once titular del PortonovoCedida

El Portonovo SD cayó derrotado por 3-1 ante el recién ascendido Tyde FC a domicilio. Los de Minso visitaron el Álvarez Durán con el objetivo de reencontrarse con la victoria después del pasado empate en Baltar en la pasada jornada. Los arlequinados llegaron al partido con todas las cartas sobre la mesa, y a pesar de que parecía que tenían el partido controlado, todo se precipitó en el segundo tiempo. 

El Portonovo comenzó adelantándose en el marcador con un disparo de Lezcano cuando apenas transcurría un cuarto de hora del inicio del enfrentamiento. Un resultado que los arlequinados defendieron hasta casi el descanso, cuando en el último minuto antes de dirigirse a los vestuarios, Rabadán dio la vuelta al enfrentamiento poniendo el empate a uno. 

En la segunda mitad, el partido semejaba seguir la misma dinámica, con los de Minso presionando para volver a tomar el control de partido después de haber hecho cambios en el once. Pero todo se volvió a dinamitar cuando a la media hora de regresar al césped, el recién ingresado Rivas puso el dos a uno en el electrónico. Con más de 20 minutos por delante, los arlequinados lo intentaron, pero en el 80 Paramos anotó el cruel 3-1.

